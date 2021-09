Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno Federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienen la intención de agregar nuevas centrales de generación a la capacidad instalada, sin embargo, resulta casi imposible que puedan lograr construir e inaugurar una en esta Administración, advierten expertos.

La razón, agregan, es que una central de ciclo combinado como las que actualmente tiene la CFE en proceso de licitación, tardan tres años en construirse, además de la falta de inversión.

“La posibilidad de que nos vayamos en blanco este sexenio, sin una sola planta, sin un kilómetro de transmisión, es altísima, y no hay forma de que salgan.

“No hay inversión física, el Presidente dice que CFE es fundamental, tanto que hasta quiere una contra reforma eléctrica, pero amor que no está respaldado por presupuesto federal no es amor, y CFE no tiene presupuesto de inversión (lo que se le asigna es) solo para que sobreviva”, advirtió Rosanety Barrios.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, el gasto de inversión física que se contempla para la CFE es solo el 10.5 por ciento del total del presupuesto que se pide para la eléctrica estatal que es de 449 mil 997 millones de pesos.

A la mitad del sexenio, la empresa que dirige Manuel Bartlett no ha podido concretar la licitación de una sola central de generación.

En julio del año pasado, se dio a conocer la cancelación de las licitaciones para la construcción de cuatro centrales de generación que se harían bajo el esquema Pidiregas por no tener las condiciones financieras y para evitar endeudamiento.

En abril pasado, la Comisión lanzó una nueva ronda de licitaciones para cinco nuevas centrales, cuyos fallos ya deberían haberse dado, sin embargo, los concursos están diferidos y se tendrán ganadores para finales de este año e inicios del 2022.

Para financiar esos proyectos, la CFE creó el Fideicomiso Maestro de Inversión con las utilidades de CFE y con la Fibra E, sin embargo, empresas participante en las licitaciones cuestionaron la viabilidad financiera del esquema planteado.

A esto, la CFE les respondió que el pago de los proyectos estaba asegurado, pues su consejo de administración aprobó las garantías de las obligaciones de pago que se deriven de estas centrales.

Al respecto, Elie Villeda, especialista del sector eléctrico, comentó que existen necesidades de nueva generación que no serán cubiertas pronto porque las centrales de ciclo combinado, como las que contempla la Comisión, toman varios años para su construcción, pero si optaran por tecnologías renovables en aproximadamente dos años ya podrían verlas en operación.