Jorge Ricardo Agencia Reforma

ZUMPANGO, Edomex.-Las obras de mejoramiento urbano en los municipios cercanos al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se han vuelto un cuento de nunca acabar, pues de nuevo la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) incumplió su promesa de terminarlas antes del 31 de diciembre.

En localidades de Nextlalpan, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Tecámac y Zumpango, municipios del Edomex aledaños al proyecto, escuelas, mercados, plazas, centros de salud o museos siguen en obra negra, con cimientos, algunas trabes, zanjas y montones de tierra.

Entre los trabajadores se comenta que quedarán listas en febrero, un mes antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador inaugure las nuevas pistas en el AIFA.

En noviembre, cuando ya se habían incumplido los plazos iniciales, el director del Programa de Microrregiones de la Sedatu, Juan José de León, calculó un avance del 80 por ciento y prometió que las obras estarían listas antes del 31 de diciembre.

Pero, a menos de seis días de que acabe el año, las obras continúan casi igual a como estaban en noviembre.

En la localidad de San Miguel Xaltocan, municipio de Nextlalpan, por ejemplo, las obras están suspendidas desde octubre.

Se trata de la remodelación de la plaza principal, canchas deportivas, un museo, un centro de salud, un mercado y una unidad escolar.

«Quien tiene niños y puede los manda a otras escuelas, pero quien no, los tiene en sus casas por internet», acusó Mauro Palma, un campesino en Xaltocan.

En Zumpango, cuyos comerciantes fueron al Zócalo en octubre a pedir una indemnización por el retraso de la Sedatu, sigue sin terminarse la remodelación de la plaza municipal, un mercado y la rehabilitación de las calles del Centro. Tampoco se ha terminado un mirador en la Laguna.

En Tonanitla no se ha concluido una estación de bomberos y una clínica de salud.

En Tultitlán, comerciantes no han podido regresar al mercado, mientras que la estación de bomberos que se proyectó en la Colonia Solidaridad tampoco se ha concluido.

