Un hombre fue detenido en el municipio de Jesús María luego de ser señalado por ingresar al domicilio de su expareja, pese a contar con una orden de restricción, y presuntamente agredirla física y verbalmente, además de golpear a la actual pareja sentimental de la mujer.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Gaviota, del fraccionamiento Ruiseñores, donde policías del Mando Coordinado acudieron tras recibir un reporte sobre un posible caso de violencia familiar.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con una mujer de 41 años de edad, quien indicó que su expareja, identificado como Lauro “N”, de 42 años, tenía una medida de restricción vigente. De acuerdo con su señalamiento, el hombre ingresó sin autorización al inmueble y posteriormente la agredió, al igual que a su actual pareja.

Ante los señalamientos directos, los policías procedieron con la detención del individuo, quien fue trasladado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.