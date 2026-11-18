La reforma a la Ley de Educación de Aguascalientes en materia de inclusión permanece incompleta debido a que no se ha realizado una consulta previa, amplia y directa con personas con discapacidad y colectivos de personas neurodivergentes, como establecen los tratados internacionales, advirtió Wilfrido Salazar Rule, abogado y activista especializado en derechos humanos.

Señaló que los foros organizados por el Congreso del Estado para recoger opiniones no sustituyen el procedimiento de consulta que deben cumplir las autoridades cuando las reformas afectan directamente a grupos en situación de vulnerabilidad.

Explicó que el antecedente se remonta a las modificaciones a la Ley de Educación del Estado, en las que se pretendió incorporar el denominado PIN parental y disposiciones sobre educación inclusiva, algunas de las cuales fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras razones, por no haber sido consultadas con las personas con discapacidad.

Indicó que la resolución estableció un plazo de tres años para realizar este procedimiento, por lo que organizaciones civiles exigen cumplir con esa obligación antes de avanzar en nuevas disposiciones legislativas.

Sostuvo que los encuentros realizados no necesariamente cumplen con los estándares internacionales, pues no se convocó a todos los sectores involucrados ni se garantizaron condiciones adecuadas de accesibilidad.

Advirtió que las necesidades de las personas neurodivergentes varían según sus condiciones, por lo que no basta con consultar a un grupo reducido de representantes. Además, señaló que en los foros faltaron intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y mecanismos de apoyo para garantizar la participación de quienes requieren condiciones específicas.

Subrayó que la Organización de las Naciones Unidas establece directrices para este tipo de consultas, por lo que llamó al Poder Legislativo a revisar el procedimiento y garantizar la participación directa de las personas y organizaciones cuyos derechos podrían verse afectados.