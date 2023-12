Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Alonso Ancira no depositó el último pago de 112 millones 497 mil dólares de su acuerdo reparatorio, un incumplimiento que abre la posibilidad de que Pemex tome el control de su empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y de que la Fiscalía General de la República (FGR) pida su reaprehensión.

El empresario tenía el 30 de noviembre como fecha límite para hacer el último de los tres pagos que se comprometió a realizar como reparación del daño a Pemex, tras conseguir su libertad en el proceso de lavado de dinero por el caso Agronitrogenados, el 19 de abril de 2021.

El primer pago, por 50 millones de dólares, fue acordado para el 30 de noviembre de 2021, y el segundo, por 54 millones 166 mil dólares, para la misma fecha de 2022, y cumplió con ambos.

En el acuerdo reparatorio se estipuló que el incumplimiento permitiría a Pemex tomar el control del 99 por ciento de las acciones y siete activos físicos de la siderúrgica, y que la FGR pidiera la reapertura del proceso penal.

Al momento de suscribir el acuerdo, los activos que entregó en garantía estaban valuados en 278 millones 216 mil pesos y 2 millones 900 mil dólares, una cifra mayor a la que tenía que resarcir a la empresa productiva del Estado.

Funcionarios federales consultados explicaron que la FGR no solicitará la reaprehensión de inmediato, porque Pemex debe primero agotar en procedimiento de ejecución de garantías.

Pemex hará una valuación de los bienes, explicaron, y en caso de que los activos no sean suficientes para pagar los más de 112 millones de dólares, entonces se tendrá por incumplido el acuerdo reparatorio y la FGR pedirá la continuación del proceso y su reaprehensión.

Con su incumplimiento, Ancira compromete la propiedad de la siderúrgica que desde los años 90 dirigía con su familia, porque en el acuerdo con Pemex dejó en garantía el 99 por ciento de las acciones representativas del capital social de Grupo Acerero del Norte y 7 activos de AHMSA y sus subsidiarias, en un contrato de fideicomiso.

Uno de los bienes es el Alto Horno 5, que produce arrabio o hierro de primera fusión necesario para la obtención de acero líquido y que en 2021, al momento de suscribir la reparación del daño, tenía un valor de 50 millones 497 mil 211 dólares.

Ancira abandonó el Reclusorio Norte en 2021 tras suscribir el el acuerdo reparatorio con Pemex por el caso de la planta «chatarra» de Agronitrogenados en el complejo Pajaritos, en Veracruz, vendida presuntamente a sobreprecio por AHMSA a la petrolera, durante la gestión de Emilio Lozoya.

Si bien Pemex valuó en más de 216 millones de dólares el daño, la acusación de la FGR contra Ancira fue de 3.5 millones de dólares, una cantidad que supuestamente AHMSA le pagó como soborno a Lozoya para que Pemex le comprara a Pemex la planta de Agronitrogenados.