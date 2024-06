Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Lenia Batres, la llamada «Ministra del Pueblo», fue increpada ayer por trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) cuando participaba en un foro de Morena en la plaza pública de la alcaldía de Iztacalco para hablar sobre la reforma constitucional.

Batres apenas tomó el micrófono y fue interrumpida cuando decía que no se van a modificar los requisitos técnicos para elegir a Ministros, magistrados y jueces, y lanzaba la pregunta: «¿Ustedes creen que se va a meter el narco?».

Los trabajadores del PJF respondieron en la Colonia Agrícola Oriental: «Sí, sí los va a meter».

Durante el foro de promoción a la reforma organizado por Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a cargo del caricaturista de Rafael Barajas Fisgón, «El Fisgón», la Ministra de la Suprema Corte no pudo continuar por momentos con su discurso porque fue cuestionada por trabajadores.

«¡Usted no viene de una carrera judicial, vergüenza le debería de dar!», le gritaron.

La Ministra Batres intentó calmar los gritos: «Aprovecho para saludar a los trabajadores que vienen del Poder Judicial Federal y les pido que les demos un aplauso de bienvenida por estar acompañándonos».

Sin embargo, los trabajadores continuaron reclamándole.

Antes de ser interrumpida, Batres indicó que es una reforma muy pequeña para las ámpulas que ha levantado, y ya sin interrupciones, cuestionó si se necesita gente con años de preparación o no para ocupar esos cargos.

«¿Es necesaria la reforma al Poder Judicial?, dice el dicho y fíjense nada más ‘es que la gente no sabe de estas cosas’, y yo les contesto ¿de verdad se necesita ser doctor en Derecho para darse cuenta que es absolutamente injusto lo que se está resolviendo?», argumentó.

«¿De verdad necesitamos ser doctores en Derecho y tener 50 años de experiencia en tribunales para sentir indignación y buscar la mejor solución para la persona que se encuentra con mayor debilidad para resolverse? ¿de verdad tiene sentido de justicia quien recuerde este tipo de sentencias? Necesitamos una reforma al Poder Judicial».

La Ministra concluyó su intervención entre aplausos y porras de los morenistas: «¡No estas sola!, ¡no estas sola!».