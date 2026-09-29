Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que el Gobierno federal incorporó la vacuna contra el virus sincicial respiratorio al esquema nacional de vacunación, con aplicación a mujeres embarazadas para proteger a sus hijos frente a infecciones respiratorias.

El funcionario presentó la incorporación del biológico como parte del balance de las campañas nacionales de inmunización, en las que reportó la aplicación de 149 millones de dosis durante los primeros dos años de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

«También ahora incluimos la vacuna inicial respiratoria a las mujeres embarazadas, de tal manera que los productos que nacen de las madres vacunadas, ya no fallece por infecciones de vías respiratorias, lo cual es un hecho muy significativo», sostuvo Kershenobich.

El Secretario anunció que el próximo 12 de octubre comenzará una nueva semana de vacunación, dirigida a la población como parte de la estrategia nacional de inmunización.

«Actualmente los niños están protegidos hasta en un 90 por ciento o más para todas las enfermedades y el 12 de octubre. Empezará la Nueva semana de vacunación para todos», afirmó durante la conferencia matutina.

De acuerdo con las cifras presentadas por la dependencia, en el periodo 2024-2025 se aplicaron 60.8 millones de dosis, mientras que para 2025-2026 se reportaron 88.3 millones.

Kershenobich destacó que la vacuna contra la influenza se produce en México y que anualmente se aplican alrededor de 30 millones de dosis de ese biológico.

«Destaco la vacuna contra la influenza que es producida allá en México y aplicamos alrededor de 30 millones de vacunas anualmente de esta vacuna, otras son por ejemplo la vacuna del papiloma humano estamos vacunando a las niñas y niños de quinto año de primaria para prevenir el cáncer cérvico uterino», señaló el funcionario.