Un total de 34 nuevos camiones se incorporarán al sistema de transporte público de Aguascalientes para reforzar el servicio en seis rutas que atienden a más de 51 mil usuarios. Las unidades cuentan con aire acondicionado, internet gratuito, cámaras de videovigilancia y espacios adaptados para personas con discapacidad.

El director de la Agencia de Movilidad del Estado, Ricardo Serrano Rangel, informó que los autobuses serán destinados a las rutas 4, 6, 28, 33, 38 y 53, principalmente en sectores de alta demanda y en los trayectos que conectan al municipio de Jesús María con la ciudad de Aguascalientes.

Cada unidad tiene capacidad para transportar hasta 80 pasajeros y dispone de conexiones para cargar teléfonos celulares. Con su incorporación se busca mejorar la frecuencia de paso y reducir los tiempos de espera.

Durante la presentación de los vehículos, la gobernadora Tere Jiménez anunció que para 2027 está prevista la incorporación de otros 47 camiones, con los que se pretende ampliar la cobertura del sistema.

“Seguimos trabajando para que los camiones lleguen a tiempo, que los traslados sean más rápidos y que el servicio llegue a las colonias más alejadas”, señaló.

Por otra parte, Serrano Rangel indicó que actualmente más de 30 mil personas reciben descuentos de entre el 50 y el 100 por ciento en la tarifa del transporte público. Este beneficio está dirigido a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En el evento también se informó sobre la ampliación de la ruta 51, que actualmente llega a las instalaciones de la Universidad Intercultural para la Igualdad (UNITI).

La estudiante Helen Sarait Palafox Limones señaló que esta conexión facilita los traslados de la comunidad universitaria y de las familias que habitan en la zona.

Al acto asistió el alcalde de Aguascalientes, Leo Montañez, junto con representantes del sector transportista y autoridades estatales.