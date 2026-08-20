Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Morena incorporó a sus filas a Rodolfo León, quien fuera Director de Policía y mencionado por posible vinculación con asesinato de Cardenal.

Además, en febrero de 1999 fue detenido como parte de las indagatorias del denominado «Maxiproceso», contra el Cártel de Juárez.

Conforme a esa investigación, a León Aragón se le culpaba de tejer una red para proteger la llegada de cocaína colombiana al puerto de Salina Cruz y luego trasladarla por la sierra de Oaxaca hacia el norte del País.

Pero León Aragón, quien había sido trasladado al Reclusorio Sur en la CDMX, quedó en libertad de manera inmediata favorecido por un amparo.

En agosto de 2004, un Tribunal Colegiado anuló la orden de aprehensión contra el ex jefe policiaco. En 2016 fue electo Alcalde de Salina Cruz impulsado por el PRI.

Hace unas semanas, el dirigente oaxaqueño morenista, Alejandro Velasco Armas, y el senador Antonino Morales Toledo, lo presentaron como nuevo militante de Morena.

Tanto Joaquín «El Chapo» Guzmán como Francisco Arellano Félix declararon que León Aragón fue el responsable del asesinato del Cardenal Posadas.

En 1996, REFORMA publicó que el nombre de Rodolfo León Aragón se mencionaba al menos 200 veces en el expediente penal número 232/2012-A sobre el asesinato del Cardenal Posadas.

También se le citaba en al menos 17 ocasiones dentro de la averiguación previa penal AP/ SE/001/95, abierta por la Procuraduría General de la República (PGR) tras la declaración de Francisco Arellano Félix, el 14 de abril del 2011.

En ambas carpetas se le señalaba como «el facilitador del complot para la muerte del Cardenal Posadas».