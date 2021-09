Aunque no es lo deseable, dadas las circunstancias el ciclo escolar anterior, algunos estudiantes de nivel básico fueron promovidos de grado aunque no tuvieran los conocimientos indispensables para haber aprobado, y durante el curso remedial que se tiene en estos días en los planteles, es que se pretende ponerlos al corriente en sus conocimientos.

Esto lo comentó el diputado presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Mario Armando Valdez Herrera quien recalcó que en el maestro lo que siempre busca es que el alumno se supere y que tenga las herramientas necesarias para que haga frente a la vida.

No obstante, el año pasado se tuvo que enfrentar una situación inesperada y si bien se actuó pronto al proponer que se siguieran las clases en línea o a distancia, algunos alumnos por no contar con la tecnología y conectividad, se quedaron rezagados, pues tampoco tuvieron la posibilidad de entregar evidencias de su trabajo en casa.

Subrayó que los alumnos tendrán la oportunidad, con el apoyo de maestros y en casa, de regularizarse, corregir lo que deba y seguir avanzando en su preparación en el nivel que le corresponde; lo cierto es que “hubo quienes no entregaron evidencias de los trabajos y se les pasó al siguiente nivel”, pero eso no quiere decir que no sepan, pues tal vez simplemente no pudieron entregar sus trabajos ante la falta de tecnología.

Se sabe que en estos momentos hay carencias académicas y los maestros están haciendo lo necesario para poner a los estudiantes al corriente, pues la causa que provocó el rezago no fue personal, sino por la pandemia, “nosotros lo que buscamos es que se supere el alumno, que tenga lo mejor para enfrentarse a la vida y se tienen que ir regularizando y poniéndolos al corriente”, insistió.

Siguen los sospechosos de COVID

En otro orden de ideas, el diputado Valdez Herrera comentó que en estos primeros días del ciclo escolar, ha habido reportes de niños y maestros sospechosos de tener el coronavirus en algunas escuelas, a todos se les ha dado seguimiento según se han presentado los reportes y con el Instituto de Educación se está checando la situación, por eso “insistimos que debemos estar atentos a que los protocolos se lleven a cabo, sobre todo para el cuidado de niños y jóvenes”.

Una vez que ha transcurrido la primera semana del ciclo escolar, buscará reunirse con los diputados integrantes de la comisión que encabeza, para antes de que termine la actual legislatura, se haga un análisis de cómo se dio este comienzo y el comportamiento de las escuelas, en cuanto a asistencia de alumnos y maestros, de contagios y protocolos.