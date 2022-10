Víctor Hugo Granados Zapata

Las escuelas no sólo son centros para adquirir conocimientos, sino también son lugares en los que “aprendemos a integrarnos en sociedad”. Nuestra forma de relacionarnos, las experiencias con las que logramos formar nuestro carácter, nuestra personalidad y sobre todo nuestra identidad, todo esto se desenvuelve en las aulas; estos son los lugares idóneos para comprender que no todas y todos tenemos las mismas habilidades, privilegios y oportunidades. El sociólogo francés Émile Durkheim explicó, en su obra Educación y Sociología, que la “educación” no es precisamente adquirir información, sino que es un “ente social”, creado a partir de la construcción de instituciones que buscan impregnar en la mente de las y los niños cómo es el mundo y cómo interactuar en él (Durkheim, 1922). Por lo tanto, la función de las aulas debe ir encaminada a formar a las personas de manera “integral”, es decir, que logren construir su propia persona y aprendan a convivir con el resto de la sociedad, además de, evidentemente, adquirir conocimientos básicos que les permitan dicha interacción con el entorno que les rodea.

Es necesario tomar en cuenta lo anterior para comprender las nuevas dinámicas escolares de “integración”. Más allá del discurso político o lo “moralmente correcto”, a lo largo de los últimos años hemos avanzado de forma significativa en materia de inclusión, sobre todo de personas que durante muchos años fueron oprimidas en sus derechos o invisibilizadas por sus características personales (color de piel, origen ético o cultural, estado socioeconómico, etc.). En este sentido, vale la pena retomar casos como el de Brown vs. The Board of Education 1952 en Kansas (el caso de Linda Brown a quien la Suprema Corte de los Estados Unidos le reconoció su derecho a ingresar a una universidad que le prohibió su admisión por su color de piel) que son representativos de lo anterior, ya que, al reconocer la inclusión a través del marco jurídico (por medio de legislación o precedentes), logran construir puentes para que la sociedad logre visualizar cómo se materializa la inclusión más allá del discurso y que comprenda que debemos generar espacios seguros para garantizar que todas las personas puedan integrarse de forma plena a la sociedad y adquirir conocimientos para desenvolverse en la misma. En pocas palabras, para garantizar el derecho humano a la educación de todas y todos.

Todos los derechos humanos están relacionados en su aplicación. Esta “interdependencia” se puede visualizar con mayor efectividad a través de la educación y la discriminación. Cuando las autoridades educativas no visualizan los actos discriminatorios (o, en su defecto, son ellos quienes los efectúan), crea una base o “lugar común” del cual se parte para “separar” o “segregar” a las personas. Un ejemplo es el amparo directo 31/2018 que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual a un chico de secundaria se le negó su inscripción al segundo grado, debido a que la institución educativa afirmaba que, dado que el alumno padecía de un Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y que ellos no contaban con personal capacitado, no podían garantizar su educación. La familia del menor acudió ante la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a interponer una queja, cuya respuesta fue esencialmente igual que la del colegio, por lo que dichos familiares decidieron continuar en instancias legales que los condujeron hasta la SCJN. La respuesta de la Corte fue que las autoridades educativas tienen la obligación constitucional de garantizar el acceso al servicio educativo (incluso en el caso de particulares, con base en los lineamientos con los que se constituyeron y acorde al mayor interés del menor) con relación a los artículos 3° y 4° de la constitución. Asimismo, el hecho de que la escuela privada se reservara el derecho a admitir al alumno al siguiente grado escolar por una característica personal constituía un acto de discriminación. Por lo tanto, se condenó a la escuela a recibir al chico y garantizar que tenga todos los elementos necesarios para una educación “inclusiva”.

Con esta sentencia, podemos entender un factor clave: nosotros como alumnos no debemos adaptarnos a las necesidades de las escuelas, sino ellas a las necesidades de las y los estudiantes. Por otro lado, es natural que con el avance de la integración efectiva de la sociedad se den estos casos, sin embargo, no debemos ignorarlos y verlos como casos “aislados”. Al no existir un monitoreo constante de estas situaciones (¿cuántas alumnas y alumnos cree usted que están siendo discriminados de esta manera en Aguascalientes? ¿Cuántos de ellos saben que están siendo violentados en sus derechos humanos por una cuestión “administrativa”?), debemos fomentar en las autoridades escolares, educativas y a las familias este tipo de enfoque de inclusión, de la mano de instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que puedan visualizar estos actos de discriminación y denunciarlos, así como también identificar estas conductas para erradicarlas y que dejen de dañar a alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad. Evitemos que las y los estudiantes tengamos que ir hasta los tribunales a exigir nuestro derecho a la educación.