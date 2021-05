Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que las mujeres embarazadas se sumarán al nuevo grupo prioritario en el plan de vacunación contra Covid-19.

“Da inicio un nuevo grupo de vacunación prioritaria, que es el embarazo; vamos a priorizar este grupo. Las mujeres embarazadas existe mucha evidencia que la infección en este grupo hay mayor riesgo de muerte”, comentó López Ridaura.

En conferencia en Palacio Nacional, el director del Cenaprece detalló que la vacuna podrá ser aplicada a las mujeres embarazas a partir de la novena semana en adelante.

“Se ha decidido incluir de una vez a todas las mujeres embarazadas independiente de su edad, a partir de la novena semana, de la novena semana en adelante. Todas las vacunas que se aplican en México son seguras y se pueden aplicar durante el embarazo”, mencionó.

El funcionario de salud dijo que el registro para este sector consiste en ir a la página del Gobierno y una vez hecho esto esperar a que vacunadores lleguen hasta su residencia.

“Lo primero: hacemos el llamado a entrar a la página vacunacovid.gob.mx, encontrarán la liga directa para el preregistro. Toda mujer embarazada debe esperar a que lleguen a su municipio de residencia. Y también muy importante: aquella mujer embarazada que recibió vacunación, insistir en la vigilancia prenatal y dé aviso de esta vacunación para su seguimiento”, añadió.

Por otra parte, el Canciller Marcelo Ebrard afirmó que en México se iniciará la fase 3 de una vacuna china llamada Walvax.

“Una nueva alternativa Walvax. Ya nos han comunicado oficialmente las autoridades de China que se van a iniciar en México estudios de fase 3. Vamos a ser el primer país fuera de China en realizar el estudio de fase tres de esta vacuna.

“La vacuna utiliza tecnología de ARNm, no requiere congelación. A más tardar el 30 de mayo, si se autoriza, se inicia el estudio y participarán 6 mil personas voluntarias en México, con lo cual tendríamos en su caso otra opción”, aseveró Ebrard.

Solicitó AMLO a Harris vacunas de AstraZeneca

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que solicitó a la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el envío de vacunas de AstraZeneca contra Covid-19.

“También aprovechar para informarles que en la plática que sostuvimos con la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, les solicitamos el que se pudieran prestar, que pudieran adelantarnos vacunas de AstraZeneca que ellos no han autorizado para ser aplicadas en EU y tienen una cantidad considerable”, compartió López Obrador.

El Mandatario federal dijo que la respuesta de la Vicepresidenta fue favorable, pero que antes de enviarlas preferirán terminar con las pruebas a la dosis para comprobar que sean seguras.

“La respuesta de la Vicepresidenta fue, diría, favorable y muy responsable, porque nos dijo que están ellos en la mejor disposición de entregar a países que no tienen vacuna lo que se ha acumulado de la vacuna AstraZeneca.

“Pero, que antes de hacer esos envíos, se están practicando o llevando a cabo pruebas a la vacuna porque no quieren mandar, no quieren enviar algo que no esté en buen estado, que no sean vacunas caducadas, sino que sean vacunas efectivas”, agregó.

El Presidente presumió que con este apoyo que daría Estados Unidos a México prácticamente a finales de mes todos los adultos mayores de 50 años estarían vacunados.