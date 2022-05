Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el Mandatario argentino Alberto Fernández se sumaron ayer a la postura de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, de que Estados Unidos debe incluir a todos los países del continente en la próxima Cumbre de las Américas.

«Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas», escribió Castro en su cuenta de Twitter.

La Mandataria hondureña no precisó si valora no asistir al encuentro a realizarse en Los Ángeles.

Sin embargo, la semana pasada, durante su reunión con López Obrador en Tegucigalpa, planteó que en cualquier cumbre que se hable de las Américas deben participar todos los países que integran la comunidad americana.

En tanto, Alberto Fernández confirmó su asistencia al encuentro programado para junio, aunque se pronunció por que sean invitados todos los países de América Latina.

«Tengo pensado ir (a la Cumbre) pero le pido a los organizadores lo mismo que les pide (el Presidente) López Obrador: que se invite a todos los países de América Latina», expresó ayer el mandatario, quien se encuentra en Berlín, al canal DW en español.

De acuerdo con el agencia Télam, el Canciller argentino Santiago Cafiero envió en días pasados una nota formal al Gobierno del Presidente Joe Biden para pedirle que convocaran a una Cumbre sin exclusiones.

«Exhortamos a los organizadores a que convoquen a todos. Este tema ya se planteó antes de la organización de la Cumbre, cuando se convocaran los grupos de trabajo».

«Uno supone que a una Cumbre tienen que ir todos los países», explicó Cafiero en diálogo con la prensa que cubre la gira de Fernández por Europa.

