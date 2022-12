Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Los incentivos fiscales de Estados Unidos para impulsar las ventas de vehículos eléctricos en su país fueron clave para que el multimillonario Elon Musk considerara ampliar su proyecto de manufactura en México, específicamente en Nuevo León.

Fuentes revelaron que la idea inicial era la fabricación de componentes para sus vehículos eléctricos ensamblados en Estados Unidos, pero el que se considerara que los producidos e importados desde México y Canadá también recibirían el beneficio, fue clave para pensar en un proyecto mayor.

«Por ello traería (a Nuevo León) un proyecto de largo plazo para establecer una ‘Gigafactory’, aunque la negociación sigue.

«Si el proyecto en unos años se llega a consolidar como una ‘Gigafactory’ de la empresa, el monto de inversión que se ha considerado es que puede llegar hasta los 10 mil millones de dólares. El terreno que estaría adquiriendo es lo suficientemente extenso como para permitir ese desarrollo.

«Además, la empresa ha anunciado que requiere hasta 10 ‘Gigafactories’ más. Cada una con capacidad para producir hasta un millón de unidades al año», refirió una de las fuentes.

Por ejemplo, señaló, la capacidad de la «Gigafactory» de Austin en el 2022 puede llegar a 1.5 millones de unidades.

En agosto pasado, el Congreso de Estados Unidos aprobó, como parte de su agenda verde, incluir a los vehículos eléctricos importados hechos en México y Canadá dentro del beneficio fiscal de 7 mil 500 dólares.

Aunque en junio el fundador de Tesla y de Space X, quien estaba analizando una nueva planta de Tesla fuera de Estados Unidos, dijo que México y Canadá eran opciones, para este primer proyecto en la región del T-MEC, Canadá aparentemente no fue considerado.

La extensión de terreno que finalmente adquiera la empresa dependerá de la ubicación, conformación de terreno y superficie utilizable, y diferentes fuentes han manejado que inicialmente la demanda era de 400 hectáreas, pero al considerar una «Gigafactory» la apuesta subió y un dato que se maneja es de alrededor de 800 hectáreas, que no necesariamente se desarrollarán y/o anunciarán desde el principio.

«Aparte de construir una ‘Gigafactory’ querrán tener áreas para expansiones futuras y no verse encajonados. Definitivamente sería la planta automotriz más importante del País y atraería una derrama de inversión a futuro histórica», indicó la fuente.

«Aunque toda la cadena de suministro de Tesla no necesariamente va a estar concentrada en Nuevo León, pero sí está la intención de ‘regionalizarla’. No puede ser una cadena globalizada porque los riesgos ya hemos visto que son mayúsculos».

Dentro de esta «regionalización» de la cadena de suministro para Tesla es importante el corredor Austin-Monterrey-Ramos Arizpe, pero proveeduría de Chihuahua y otras entidades también será factible.