Un incendio provocó daños materiales en una vivienda del fraccionamiento Mirador de las Culturas, al oriente de la ciudad de Aguascalientes. Policías estatales ingresaron al inmueble mientras las llamas lo consumían, para verificar que no hubiera personas atrapadas.

El siniestro se registró en una casa ubicada en el cruce de las calles Cultura Azteca y Chichimeca, donde vecinos de la zona solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia a través del 911.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal se trasladaron al lugar y encontraron el fuego extendiéndose por el interior de la vivienda.

Ante la posibilidad de que hubiera personas en peligro, los uniformados ingresaron al domicilio y realizaron una inspección en las habitaciones. Sin embargo, confirmaron que el inmueble se encontraba deshabitado en ese momento, por lo que se descartó la presencia de víctimas.

Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Aguascalientes se encargaron de combatir el incendio hasta sofocar las llamas.

El saldo fue únicamente de daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas. Las causas que originaron el fuego no fueron precisadas.