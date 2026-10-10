Un fuerte incendio se registró la tarde de este sábado en una fábrica y bodega de blancos ubicada en la colonia Obraje, donde las llamas provocaron cuantiosos daños materiales y alcanzaron al menos dos vehículos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas, en un inmueble localizado sobre la calle Galeana, poco antes de su cruce con la calle Bogotá, lo que movilizó a diferentes cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos del Municipio de Aguascalientes, a bordo de dos unidades de reacción inmediata, quienes emprendieron las maniobras para combatir el fuego y evitar que continuara propagándose.

En las labores de atención también participó una pipa de agua de Modelo Integral de Aguascalientes (MIAA), además de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, personal de Protección Civil Municipal y paramédicos.

El incendio dejó importantes afectaciones en las instalaciones de la fábrica, así como daños en una camioneta perteneciente al establecimiento y una unidad Nissan Tsubame que también fue alcanzada por el fuego.

Hasta el momento no se ha precisado el origen del incendio ni el monto de las pérdidas materiales.