En la carretera federal No. 70 Oriente se produjo otro incendio vehicular, presuntamente originado por un cortocircuito. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque el fuego consumió por completo el motor del automóvil.

Aproximadamente a las 19:54 horas del pasado viernes, los Bomberos Municipales de Aguascalientes acudieron a la carretera federal No. 70 Oriente, cerca del fraccionamiento Asturias, tras recibir un aviso sobre un vehículo en llamas.

Al llegar al lugar, se encontraron con un automóvil Volkswagen Derby de color gris, con permiso para circular sin placas, completamente envuelto en fuego. Los bomberos actuaron de inmediato para controlar las llamas.

Después de varios minutos de trabajo, lograron extinguir por completo el incendio, aunque el vehículo resultó totalmente destruido en su parte delantera. Según el relato del conductor, de nombre Ramsés y con 45 años de edad, el fuego se inició repentinamente mientras conducía por la carretera federal No. 70 Oriente. Ante esta situación, detuvo el vehículo y se puso a salvo, sin poder hacer nada para evitar el siniestro.