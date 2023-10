Diana Gante Agencia Reforma

Mitsui & Co. Infrastructure Solutions inauguró su primer parque solar Mitre Calera Solar en Zacatecas, México.

Con una inversión superior a los 100 millones de dólares, el parque tiene una capacidad instalada de 80.3 megawatts y tendrá una generación total de 234 mil 449 megawatts-hora al año, lo que equivale al suministro de aproximadamente unos 23 mil hogares anuales.

La instalación se realizó a unos cuatro kilómetros del aeropuerto de Zacatecas, interconectado a la subestación eléctrica Calera Industrial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El proyecto tiene instalados un total de 304 mil 20 paneles solares, 525 inversores y 15 transformadores y permitirá suministrar energía renovable a las empresas que se están ubicando en la región como parte de la ola del nearshoring.

«El parque Solar Mitre Calera es el primer proyecto de energía solar fotovoltaica que Mitsui & Co. desarrolla en México y permite fortalecer la infraestructura de energía limpia que demandan las empresas que están relocalizando operaciones en el País. Desde el inicio de las pruebas en 2020, el parque ha demostrado un enfoque inquebrantable en la seguridad, sin accidentes que reportar.

«Estamos orgullosos de que este parque solar contribuya a que México alcance sus compromisos de reducción de emisiones», declaró Ramón Moreno, CEO de Mitsui & Co. Infrastructure Solutions.