La Alberca Olímpica de Aguascalientes fue sede de la inauguración de Natación Artística, disciplina que forma parte del programa deportivo del Festival de Calaveras 2026 y que reúne a atletas de diferentes delegaciones.

En esta competencia destaca la participación internacional de representantes de El Salvador y España, quienes se suman a este encuentro deportivo que promueve el talento y el intercambio entre atletas, además de los más de 15 estados que participarán en esta justa.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes hizo la invitación a todo el público de Aguascalientes para que asista a este festival que durará hasta este viernes y sábado en la Alberca Olímpica, señalando que la entrada es gratuita.