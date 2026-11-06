La Alberca Olímpica de Aguascalientes fue sede de la inauguración de Natación Artística, disciplina que forma parte del programa deportivo del Festival de Calaveras 2026 y que reúne a atletas de diferentes delegaciones.
En esta competencia destaca la participación internacional de representantes de El Salvador y España, quienes se suman a este encuentro deportivo que promueve el talento y el intercambio entre atletas, además de los más de 15 estados que participarán en esta justa.
El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes hizo la invitación a todo el público de Aguascalientes para que asista a este festival que durará hasta este viernes y sábado en la Alberca Olímpica, señalando que la entrada es gratuita.
La Alberca Olímpica de Aguascalientes fue sede de la inauguración de Natación Artística, disciplina que forma parte del programa deportivo del Festival de Calaveras 2026 y que reúne a atletas de diferentes delegaciones.