El Festival de Beisbol de Calaveras 2026 reunirá a más de mil jugadores de 62 equipos provenientes de diferentes estados de la República Mexicana a lo largo de la próxima semana, en varios municipios de Aguascalientes. Anoche se realizó la ceremonia de inauguración, con la que dio inicio esta gran fiesta del deporte rey.

El torneo congrega a beisbolistas, entrenadores y acompañantes de diversas entidades del país, como parte de una jornada de competencias que permite la participación de equipos visitantes y locales. Los encuentros se realizan en diferentes sedes municipales, donde los participantes tienen la oportunidad de competir contra equipos de otras regiones, además de compartir experiencias dentro y fuera del terreno de juego.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes participa en la organización de este festival, que contempla actividades orientadas a la práctica del beisbol y a la convivencia entre deportistas de distintas procedencias. Con la participación de 62 equipos, el Festival de Beisbol de Calaveras 2026 forma parte de las actividades deportivas que se llevan a cabo en Aguascalientes durante la temporada de celebraciones por el Día de Muertos.