Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX. -Una crítica a la industria petrolera y al cambio climático alimenta el argumento de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise y que llegará el próximo jueves a las salas de cine.

A través de la comedia negra, el director mexicano aborda sus preocupaciones ambientales sin convertir la cinta en una denuncia política. La historia sigue a Digger Rockwell, un excéntrico multimillonario petrolero cuya compañía provoca una catástrofe ambiental global y que después decide convertirse en el salvador del mundo, pese a ser responsable del desastre.

Iñárritu explicó que científicos participaron en el proyecto y aseguró que todo lo mostrado en la película es posible. Incluso, señaló que durante el desarrollo de la historia la realidad comenzó a superar algunas de las situaciones planteadas.

El ganador del Óscar contó que la idea surgió mientras filmaba El Renacido, cuando observó cómo pequeñas variaciones de temperatura modificaban las condiciones del hielo. También comenzó a investigar el deshielo del Ártico y las oportunidades comerciales que éste generaba para las petroleras.

De visita en México, Tom Cruise afirmó que interpretar a Digger representa un momento importante en su carrera. Destacó la estructura de la historia y la oportunidad de explorar nuevas habilidades actorales, desde el acento y el ritmo hasta el humor dentro del drama.

El actor, de 64 años, también expresó su admiración por Iñárritu y destacó elementos de la cinta como un monólogo de 10 minutos, la paleta de colores y las distintas capas narrativas que caracterizan el trabajo del cineasta mexicano en esta ambiciosa nueva producción.