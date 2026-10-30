El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, encabezó desde el Almacén Central Vallejo el banderazo de salida para la distribución de 47 equipos médicos especializados que serán enviados a 39 hospitales de 19 estados del país, como parte del plan 12 Acciones en 120 Días, orientado a mejorar la atención médica y fortalecer la infraestructura hospitalaria del Instituto.

A través de un enlace a la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del IMSS, acompañado por 39 directoras y directores de hospitales beneficiados, resaltó que la entrega de este primer paquete de equipamiento médico refleja los avances iniciales del plan, en su acción número cinco. “Hace 3 días que presentamos el plan y empezamos a cumplir”.

Informó que esta primera entrega consta de 20 ultrasonidos con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos para áreas de urgencias y 10 monitores multiparamétricos de signos vitales destinados a Unidades de Cuidados Intensivos.

Zoé Robledo resaltó que la asignación de los equipos respondió a necesidades identificadas directamente por trabajadores de las unidades médicas durante los recorridos de supervisión.

“Este equipo no se decidió su destino en una oficina, lo pidieron en la escucha activa, en el ejercicio de piso por piso, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos y hoy empezamos a resolver. Escuchamos y resolvimos”, afirmó.

Subrayó que esta acción forma parte del proceso de adquisición de 2 mil 917 equipos médicos contemplados en el plan institucional y beneficiará a hospitales ubicados en Chihuahua, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Hidalgo, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo, Estado de México, Coahuila y Guanajuato, entre otras entidades.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social reiteró el compromiso institucional de continuar con la atención de las necesidades identificadas en las unidades médicas del país.

Durante la transmisión, el doctor Daniel Carmona González, director del Hospital General de Zona No. 71 de Veracruz Norte, explicó que el nuevo ultrasonido permitirá ampliar las capacidades diagnósticas de la unidad médica.

“Hoy recibimos este equipo de ultrasonido de gama alta, tiene capacidad para realizar estudios de materno fetal con un transductor de alta frecuencia y también tiene un transductor lineal para estudios vasculares y musculoesqueléticos”, detalló.

Por su parte, la doctora Itzel Guadalupe Villagrán Maldonado, directora del Hospital General de Subzona No. 17 con Medicina Familiar de Anáhuac, Chihuahua, celebró la llegada de un nuevo electrocardiógrafo.

“Tenemos más de 5 años con la gestión del electrocardiógrafo y gracias a esta estrategia piso por piso, escucha activa, esta vez lo recibimos”, señaló.

Los equipos llegaron al almacén central un día antes y comenzaron su distribución inmediata a las unidades médicas beneficiadas.