Cecilia de Santos Velasco El Heraldo

A diferencia de otros estados del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 7 mil 500 trabajadores en Aguascalientes, en todas sus categorías, donde 2 mil 022 son médicos y 2 mil 213 enfermeras, con lo cual se tiene al 98% la plantilla laboral total, si bien con una vacancia de 15 médicos de especialidad que no han podido ser encontrados.

Óscar Arturo Martínez Rodríguez, titular del IMSS, aseveró que las instituciones formadoras de profesionales de la medicina deben comenzar a incluir en sus programas de estudio la necesidad de médicos familiares, quienes también son especialistas.

Agregó que cientos de médicos especialistas han trabajado por el IMSS, quienes tras practicar sus habilidades y volverse buenos, los pacientes derechohabientes los recomiendan y los galenos terminan por irse a la consulta privada. Ante esta situación, Aguascalientes enfrenta la carencia de oftalmólogos, urólogos, oncólogos, cirujanos plásticos, nefrólogos y traumatólogos.

En entrevista con El Heraldo, Óscar Martínez Rodríguez mencionó que desde su llegada hace dos años al IMSS en Aguascalientes se incrementó la infraestructura para atender los problemas renales, así como también para la formación de especialistas en diferentes áreas de la medicina para acceder a ese personal médico que tanto hace falta para atender la demanda de la derechohabiencia.

Sostuvo que los médicos especialistas no quieren trabajar en el IMSS porque económicamente les va muy bien en la consulta privada, motivo por el cual se trabaja con los diferentes directores de centros médicos del país para que los próximos residentes que saldrán en marzo próximo, se vengan a laborar al estado de Aguascalientes y que sepan que esta entidad es un lugar idóneo para vivir.

Por último, el galeno expresó que no existen problemas en el ámbito de la enfermería, ahí hay una bolsa de trabajo que permite cubrir la demanda.