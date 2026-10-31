Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que 5 servidores públicos del Instituto ya fueron imputados por faltas graves en el marco de la indagatoria por las irregularidades en contratos otorgados durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia de la Cámara de Diputados, informó que existen 18 expedientes relacionados con estos hechos, de los cuales 13 se encuentran en investigación y cinco en procedimiento de responsabilidades.

«¿Esto qué significa? Que estos 5 que se encuentran en procedimiento de responsabilidades, ya se dejó el citatorio para su audiencia inicial, es decir, formalmente ya se realizó la imputación del servidor público», explicó.

Carvente dijo que las faltas graves atribuidas a estos 5 funcionarios corresponde determinarlas y sancionarlas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa luego de un proceso en el que deberá asumir competencia, admitir y desahogar pruebas, pasar por un periodo de alegatos y, finalmente, emitir una resolución.

Señaló que en los expedientes en investigación identificaron actuaciones bajo conflicto de interés y ocultamiento de conflicto de interés.

El contralor dijo que no todos los expedientes en manos del OIC se refieren a material electoral, ya que existen expedientes en otras aristas de la contratación pública.

Explicó que los «contratos mediáticos» representan el 4 por ciento del presupuesto del INE para contrataciones electorales en el periodo 2024-2025, que asciende a 5 mil 589 millones de pesos.

Dijo que las revisiones a los contratos que no están relacionados con material electoral han generado 25 vistas al área de investigaciones por tipos administrativos como ocultamiento y/o actuación bajo conflicto de interés, desvío de recursos, simulación de cumplimiento de requisitos en contrataciones, abuso de funciones, daño patrimonial y perjuicio a la hacienda pública y faltas de particulares.