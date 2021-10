El último año de la administración estatal será igual de intenso que en el arranque, en lo que se reviere a la inversión y apoyos para el desarrollo económico y empresarial, al anunciar el gobernador Martín Orozco Sandoval una bolsa de 1,500 millones de pesos de garantía, que provendrán de una mezcla estatal-federal y financiamiento de la banca privada.

Asimismo, entre 2020 y en lo que va de 2021 se han atendido las solicitudes de 369 micro, pequeñas y medianas empresas, a través del Sistema de Financiamiento Aguascalientes (Sifia), con lo que hay un avance muy importante en la presencia y crecimiento de este importantísimo sector. Para tal efecto se destinaron a Sifia otros 40 millones de pesos, que es operado a través de Nacional Financiera (Nafin).

Es un recurso que opera como garantía líquida, mismo que Nafin eleva hasta por 956 millones de pesos, lo que permite llegar a una bolsa por 1,590 millones de pesos, entre recursos estatales y federales, con lo que se respaldan proyectos productivos que serán atendidos por la banca privada, sin que se necesite de una garantía.

El titular del Poder Ejecutivo consideró que sin duda es una buena noticia, ya que podrán acceder a estos apoyos hasta 550 empresas instaladas en esta entidad, con lo que se espera un crecimiento económico y la generación de nuevos empleos.

En su oportunidad, el director de Sifia, Andrés Díaz Larios, explicó que en los primeros ocho meses del presente año se han beneficiado a 369 micro, pequeñas y medianas empresas, mediante créditos por un total de 634 millones de pesos, destinados para capital de trabajo, principalmente maquinaria y equipo.

Los créditos del Programa Impulso son hasta por cinco millones de pesos, con una tasa preferencial máxima del 13% anual y con un período de gracia de hasta seis meses. Hizo mención que este programa está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas, que estén dadas de alta como personas físicas y con actividad empresarial y que incluye el Régimen de Incorporación Fiscal y Personas Morales que demanden de un financiamiento y carecen de garantía hipotecaria.

Díaz Larios sostuvo que las personas interesadas pueden acudir al banco de su predilección y pedir información sobre el Programa Impulso de Nafin, con lo que obtendrán los pormenores y de ser candidatos deben acudir luego a Sifia, que les entregará una cédula de validación.

Con este programa el Gobierno del Estado cumple varios propósitos, el principal es que los empresarios accedan a un crédito para que fortalezca sus negocios y continúen creciendo y a ello va concatenado la creación de empleos, que es otro de los fines que se persiguen, máxime que la pequeña empresa es la que tiene el mayor número de plazas, por lo que todo lo que esté al alcance de la administración pública se hará y al concluir este sexenio se tengan negocios más consolidados.

TOCA LA PUERTA

Lo que parecía lejano ya está aquí, al iniciar el proceso para la sucesión en el Gobierno del Estado. A partir del pasado 8 de octubre los partidos políticos y los aspirantes tienen ocho meses para fincar las bases que les permitan un buen resultado, por lo que el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, exhortó a los interesados a que cumplan con la normatividad, los tiempos y el uso adecuado de los recursos.

Hay que tener presente en cada uno de los que participen que no deben quebrantar la equidad de la contienda, “el llamado es ser congruentes”, afirmó el funcionario, por lo que en todo momento habrá una vigilancia muy estricta para que cumplan con lo que dispone la ley en la materia.

Sostuvo que el apego a los tiempos es fundamental, por lo que hay fechas precisas que deben respetar, tanto para las precampañas y los procesos internos, como las campañas oficiales, habiendo un marcaje en el desempeño que tenga cada uno de los participantes.

La elección tendrá lugar en junio de 2022 y será únicamente para gobernador, en la que participarán los partidos PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, PMC y Movimiento de Regeneración Nacional, mientras que Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México están a la espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) determine su liquidación, por lo que quedan fuera de esta competición.

Por esta única vez el próximo gobernador estará en funciones cinco años, y no los seis que tradicionalmente han sido, lo que obligará a los interesados en ocupar el principal sillón a ser muy selectivos en los programas y compromisos que propongan, porque en 60 meses deberán cumplir cada una de las exigencias que asuman en campaña.

Durante la sesión con la que se dio el banderazo de salida, Landeros Ortiz aseguró que en el IEE está conservar la paz social a lo largo del proceso, por lo que el Instituto se propone a ser garante de una renovación pacífica, tal como ha sido en los últimos siete años en que bajo su presidencia, en que se han llevado cinco elecciones locales.

La importancia de llevar la fiesta en paz significa que el sistema electoral funciona, que es un éxito y tiene bases sólidas de trabajo interinstitucional, donde convergen el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, los tribunales en la materia, los tres poderes locales, partidos políticos, medios de comunicación y sobre todo una ciudadanía cada vez más exigente y vigilante.

Para conservar este escenario, Luis Fernando Landeros pidió a los actores políticos que actúen con civilidad y den una gran muestra de responsabilidad, que todos sus actos se apeguen a lo que dispone la ley y tengan presente que hacerlo favorece la tranquilidad social y una mayor participación social, lo que más tarde pueda reflejarse en las urnas.

“Estén conscientes de que los ojos de poco más de un millón de ciudadanas y ciudadanos se encontrarán fijamente posicionados en ustedes y sus candidatos”, les dijo a los representantes de los partidos políticos.

EL PODER PERTURBA

En el Partido Acción Nacional (PAN) se viven momentos críticos, debido al ensamble que hicieron de los trabajos previos a la nominación para la gubernatura y al relevo en el comité estatal, por lo que las aguas están tan revueltas que amenazan con un cisma, lo que de ocurrir podría traer resultados aciagos para los intereses de este organismo.

Es una situación aún más regresiva que la vivida en 2010, sin embargo hay una similitud entre ambas y es la injerencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que sin rubor alguno pretende imponer la candidatura al Gobierno y en la dirección del partido.

Por una parte –tal como se adelantó en este espacio-, el senador Juan Antonio Martín del Campo manifiesta que si no se toma en cuenta el trabajo que ha hecho a lo largo de varios años podría pensar en dejar de participar, y aunque no lo dice abiertamente desliza que hay desilusión por la “cargada” a favor de una aspirante, situación que es seguida muy de cerca por Movimiento Ciudadano, que está en su papel de cacha-votos, por lo que miles de panistas podrían seguir militando en el partido pero llegado el caso votarían por Martín del Campo.

Por su parte, la senadora Marta Márquez, que también aspira, juega sus cartas, una de ellas fue la denuncia que hizo en contra del pasado Ayuntamiento de Aguascalientes por presuntamente haber comprometido al Municipio con un programa de luminarias que se pagarían en 10 trienios, pero ha ido más allá al reunirse con el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, lo que seguramente no fue sólo para tomarse un café y posar para la foto, sino que se dialogó sobre lo que trae entre manos.

Mientras arrecia la lucha intestina por la candidatura al Gobierno del Estado, en el Comité Estatal también se dan sus trastazos. Luego de que el chicaual falsati ha sido postulado para sustituir a Gustavo Báez, Manuel Cortina Reynoso, que también pretende la presidencia del CDE, acusó de tramposos y de utilizar una serie de artimañas para imponer al calvillense, lo que a su juicio es un fraude a la democracia, por lo que presentará un escrito en el que exija que se reponga el proceso para que sea totalmente democrático y en el que sólo valga el voto de los militantes locales, pero en caso de no prosperar recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en último caso reflexionaría si vale la pena seguir militando en donde todo está amañado.

ACTITUD ENREVESADA

Incomprensible, por decir lo menos, es el anuncio que hizo el presidente de la República, de que serán legitimados los vehículos de procedencia extranjera, más conocidos como “chocolate”, lo que vendrá a ser la puntilla para los vendedores de unidades nacionales que difícilmente podrán competir con ese tipo de automóviles y camionetas, mismas que se venden sin documentos en Estados Unidos a un precio muy bajo, y que ahora vayan a ser legalizadas en México con un pago simbólico.

El presidente de Coparmex en Aguascalientes, Juan Manuel Ávila, consideró que inevitablemente esto afectará a la generación de empleos y las inversiones del ramo automotriz, además de causar un impacto en el medio ambiental, ya que por regla general son automotores de modelo atrasado que circulan sin que se les exija la inspección que sí se hace al resto del parque vehicular.

Se manejan varias cifras sobre el número que hay en este momento en el país, aunque la mayoría coincide que son alrededor de 30 millones, que de llegar a regularizarse dejarán de estar en el limbo para ser integrados a un padrón, con lo que asumirán obligaciones en el pago de los derechos correspondientes.

El Gobierno Federal no informa de la razón real que lo mueve para impulsar esa medida, pero se percibe que tiene fines recaudatorios ya que si la totalidad de lo que hay en el país se somete al imperio de la ley dejarán, de entrada, una buena cantidad al fisco y después, cada año, otro tanto, medida que podría favorecer al resto de los ciudadanos ya que se acabará la impunidad en que han estado, al mantenerse ajenos a cualquier pago que los demás hacen a los erarios federal, estatal y municipal, además que cuando sean partícipes de un accidente se sabrá quién es el propietario, con lo que se terminará la costumbre de dejar abandonada la unidad para eludir cualquier responsabilidad.

Por otra parte, se avizora un problema mayúsculo para los vendedores de vehículos nacionales usados, porque aún cuando estén en buenas condiciones no podrán competir en precio con los “chocolate”, que a su vez se encargarán de colmar el mercado mexicano para regocijo de las agencias estadounidenses, al colocar cuanto vehículo puedan pasar por la aduana y que por las condiciones en que se encuentran tienen restricciones para circular en el vecino país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana está en contra de legalizar lo ilegal, puesto que rompe el principio de que quien está fuera de la ley no puede estar dentro de ella, por lo que lo lógico es que antes de proceder a la legalización se les debe exigir que certifiquen la compra-venta que hicieron en el extranjero y que además paguen los derechos correspondientes de internación en México, por consiguiente no basta una orden presidencial para que de un plumazo queden dentro de la ley.

VUELVE POR SUS FUEROS

Difícilmente iba a mantenerse alejada de lo que ha sido su pasión, por lo que la reaparición de Lorena Martínez vino a darle el dinamismo que necesitaba el Partido Revolucionario Institucional, lo que abre un abanico de posibilidades para su desempeño, desde ser candidata a la gubernatura hasta asumir la responsabilidad de dirigir las acciones que permitan reposicionar a este organismo en la vida política de Aguascalientes.

Por segunda vez, en cuestión de días, está en el escenario, aunque ahora con una actitud definida a favor de la causa tricolor, al considerar que hay varias mujeres que podrían enarbolar el pendón priista, como Blanca Rivera Río, Citlalli Rodríguez, Margarita Gallegos y ella misma. Dijo que la entidad está preparada para ser gobernada por una mujer, que a través de la historia ha demostrado capacidad y liderazgo, lo que ha quedado patente en quienes han estado al frente del Ayuntamiento de la capital y de varios municipios.

Sostuvo que por ahora habrá que esperar a lo que decida el Comité Ejecutivo Nacional, sobre si también aquí se llevará a cabo una coalición entre el PRI, el PAN y el PRD, similar a la que hubo en los comicios federales del pasado mes de junio y que se mantiene a nivel de la Cámara de Diputados. En caso de que no prospere la liga, Lorena Martínez consideró que el Revolucionario Institucional está preparado para presentar una candidatura competitiva.

Consideró que los principales partidos políticos tienen mujeres de valía que pueden ser buenas candidatas al máximo cargo, ya que además de las priistas que citó, está Nora Ruvalcaba Gámez por parte del Movimiento de Regeneración Nacional “quien es un cuadro muy valioso y tiene una trayectoria muy destacable, por lo que sería una apuesta muy inteligente si su partido se quiere meter a la contienda”, al mismo tiempo está María Teresa Jiménez, por los panistas y Movimiento Ciudadano que “podría experimentar con cuadros jóvenes, que los tiene, es decir, hay capital femenino para que esté en las boletas electorales”.

CON ZAPATOS NUEVOS

Felices de haber logrado la meta que se propusieron se encuentran los titulares de los 11 ayuntamientos que integran el estado de Aguascalientes. El viernes pasado, 15 de octubre, asumieron la titularidad de los respectivos municipios, por lo que ahora viene la hora de la verdad, de poner en práctica lo que prometieron en campaña y sobre todo que sepan aprovechar la etapa que la vida ha puesto a su disposición, para que dentro de tres años puedan decir que cumplieron.

Es común que cuando se pretende alcanzar un propósito se asuma toda clase de compromisos, algunos difíciles de cumplir, pero no se puede decir que no a los electores, sin embargo ya en el ejercicio del poder debe haber la suficiente sinceridad para explicar lo que sí es posible y aquello que no está a su alcance, como puede ser la construcción de una presa, de una carretera o lograr inversiones que dependen de varios factores.

Si hay franqueza en la relación que sostenga con los ciudadanos seguramente que terminarán con banderas desplegadas, entonces depende de cada quien alcanzar los objetivos que se han trazado.

Los nuevos titulares son: del PAN-PRD Maricela Macías, de Tepezalá; José Antonio Arámbula, de Jesús María; Daniel Romo, de Calvillo, y Leonardo Montañez, de Aguascalientes; por el PT-MORENA, César Pedroza, de El Llano, y Juan Manuel González, de Asientos; por el PT, MORENA y Panal, Francisco Javier Rivera, de Rincón de Romos; del PRI, Margarita Gallegos Soto, de San Francisco de los Romo y Humberto Ambriz Delgadillo, de Pabellón de Arteaga; del PVEM, Eusebio Enrique Delgado, de Cosío, y finalmente Armando Rodríguez, de San José de Gracia, de Fuerza por México.

Lo variopinto que quedó el mapa político-administrativo del estado no debe ser obstáculo para tener una buena relación con el Poder Ejecutivo y las dependencias federales, por el contrario, tienen que trabajar muy de cerca con ambos niveles ya que sólo así pueden lograr mejores resultados a favor de sus representados, y lo mismo puede decirse en el enlace con el Congreso del Estado y los representantes aguascalentenses ante las cámaras de Diputados y Senadores. Si saben cultivar los vínculos con cada uno podrán lograr mejores resultados de lo que se han propuesto.