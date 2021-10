En la etapa que se vive es necesario contar con los mayores apoyos y refuerzos posibles para que las pequeñas empresas vuelvan a tomar ritmo, luego de los meses aciagos que se vivieron el año pasado y parte del presente debido a la emergencia sanitaria, por lo que es digno de mención la ampliación del programa de microcréditos previsto por el Sistema de Financiamiento dirigido a mujeres emprendedoras.

El director del Sistema de Financiamiento (Sifia), Andrés Díaz Larios, señaló que el propósito es darle un mayor aliciente a las tareas que desempeñan, por lo que está en marcha una tercera etapa del programa de microcréditos, a través del cual se atiende a más de 2,800 jefas de familia que se esfuerzan por salir adelante, al dedicarse a una actividad productiva por cuenta propia y al mismo tiempo estar al cuidado de sus hijos.

Con este tipo de acciones se busca estimular la independencia económica de las mujeres y aminorar la distancia de género en el renglón económico, mediante un crédito para que funden o consoliden un negocio, al mismo tiempo se les motiva para que tengan mayor proyección con el uso de la tecnología.

La reactivación económica es fundamental no sólo a nivel país sino en las personas que buscan oportunidades de crecimiento, por lo que en este caso las mujeres que reciben un crédito pasan a ser parte de este motor que asegure un horizonte distinto al que se ha vivido en este tiempo. El Inegi informó que en México los micros y pequeños negocios representaron el año pasado más de la mitad de la población económicamente activa, lo que significó el 68.65% de la población ocupada en sectores no agropecuarios. De este porcentaje, el 52.53% trabaja en micronegocios que tienen un máximo de 10 empleados y 15.13% en pequeños negocios, que cuentan con 11 a 50 trabajadores. De este universo, el 35.4% son propietarios que requieren de apuntalamiento financiero para seguir creciendo y así continuar generando empleos.

Andrés Díaz subrayó que hasta ahora se han entregado créditos por más de 16.7 millones de pesos, lo que sin duda ayuda a que las mujeres se conviertan en microempresarias y que pueden lograr mediante este tipo de créditos sus anhelos, que están previstos inclusive para quienes no cuentan con una garantía que exigen las entidades financieras, o no cumplen los requisitos, en cambio en el Sistema de Financiamiento se busca reducir las exigencias para que el mayor número de ellas puedan acceder.

El programa opera mediante grupos solidarios, esto es, que 12 mujeres se reúnen de manera asociada para obtener el microcrédito con interés de 0% durante los primeros dos ciclos, lo cual el Sifia y Banca Afirme subsidia el interés de los ocho primeros meses.

Con lo anterior se busca apuntalar el nuevo negocio para que llegue a consolidarse, que a final de cuentas es el propósito que se persigue, porque si las mujeres emprendedoras logran estabilizar sus ventas podrá decirse que se cumplió el objetivo. Sobre el particular debe tenerse presente que varios negocios que actualmente son parte fundamental de la vida económica en Aguascalientes comenzaron con un pequeño capital, de manera que lo que hace Sifia es darle forma a los anhelos y que en un futuro no lejano sean negocios prósperos.

SERÍA LO IDEAL

Una de las mayores demandas de la sociedad es que se acaben las actitudes ventajistas de funcionarios y políticos “chapulines”, que son aquellos que no terminan una comisión y asumen otra y así sucesivamente. Van de sillón en sillón, creando un círculo cerrado en el que sólo caben aquellos que pertenecen al mismo clan, lo que impide que personas mejor preparadas puedan asumir un cargo.

Acabar con esta perniciosa costumbre es tanto como esperar que la luz de la inteligencia alumbre las “mañaneras”. Para lograrlo tendría que incluirse en la ley la prohibición de separarse del puesto público que se ocupa para asumir otro, a lo que lógicamente se oponen los que viven de la grilla, aduciendo que sería contrario al derecho que les asiste de escoger entre seguir en donde están o ir tras otro, además que ellos serían los encargados de llevar a cabo la posible enmienda, de manera que ni en sueños es posible.

Por lo anterior, el planteamiento que hizo el ingeniero Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Financiero (CIDE), no pasa de ser uno de los mayores anhelos de los ciudadanos. Sugiere a los presidentes municipales que entrarán en funciones el día 15 de este mes que designen en cada dependencia al funcionario idóneo, “deben ser personas responsables de las diversas áreas, con conocimientos pertinentes y que sean también transparentes en el manejo de sus finanzas personales”.

También pidió que los futuros funcionarios se ganen la confianza de los ciudadanos “a través de un desempeño impecable de su trabajo y a su vez los aguascalentenses estarán observando su labor para que respondan a las expectativas que hay en ellos”.

Afirmó que en los tiempos que corren, los 11 presidentes municipales electos tienen grandes retos en materia de seguridad, servicios públicos y en la administración propia de sus respectivos ayuntamientos, por lo que desde el primer día tienen que demostrar eficiencia y no querer copiarle a los gobiernos estatal y federal, que se dediquen a cumplir lo que dispone el Artículo 115 Constitucional y a un uso eficiente de los recursos públicos.

A estas alturas ya deben tener listos los nombramientos en cada área, por lo que Aldape Barrios espera que sean los idóneos y sobre todo que se dediquen de tiempo completo a la encomienda, que no se distraigan con el proceso electoral en puerta para la renovación de gobernador, sino que eso se lo dejen a los partidos.

El titular del CIDE pide algo que es materialmente imposible de cumplir, como es “que permanezcan en sus responsabilidades por el periodo correspondiente y que no anden buscando cambiarse de partido político o solicitar permiso para buscar otro cargo en una administración distinta a la propia”, porque si la ley no lo prohíbe es seguro que más de uno lo hará para aprovechar la oportunidad “de crecer”, lo que si bien no es ilegal es mal visto por los ciudadanos, que no pueden asimilar que sean unos saltimbanqui.

De cualquier manera, Alberto Aldape insistió que es de sobra conocido que en los congresos locales y federal prevalecen los intereses personales, de grupo y de partido, “por lo que la ciudadanía debería involucrarse más para exigir que le cumplan sus representantes o bien que se les pueda sancionar”, lo que sería posible siempre que se haga la citada reforma a la ley, pero como ninguno de los que andan en el circo político van a arrimar la soga para que los ahorquen es poco lo que se pueda hacer. La única vía es que se eligiera a verdaderos representantes populares, dispuestos a servir, no a servirse, algo que por ahora no se ve.

MEJORAR LA ATENCIÓN

Es irrefutable que en la Delegación de Bienestar hace falta una sacudida para que mejore la atención al público. Los vicios heredados echan por la borda la intención de la representante de esta oficina por hacer un trabajo eficiente. La delegada Nora Ruvalcaba Gámez sabe que se juega su capital político, por lo que ha llegado el momento de analizar paso a paso los servicios que se prestan a los miles de beneficiados con los programas. El primer punto sería tener personal dedicado exclusivamente para contestar los teléfonos y sobre todo que esté capacitado para responder a las preguntas que hagan los usuarios, porque en las actuales circunstancias tardan en levantar el auricular y cuando alguien lo hace sale con cualquier respuesta que sólo confunde. Es un problema que viene desde principios de 2019 y de lo cual se conoce a través de los periódicos y los medios electrónicos, que se han convertido en el paño de lágrimas de gran número de personas que no reciben el apoyo económico comprometido. Quienes conocen a Nora saben que es muy estricta consigo misma, lo que debe trasladar a sus hoy subalternos, inclusive podría dedicarle unas horas a atender a los ciudadanos, sea por vía telefónica o personalmente, lo que le permitiría resolver sobre la marcha cada uno de los asuntos, con lo se terminará la espera de meses que sigue persistiendo.