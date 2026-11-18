Diana Mayumi Suzuki Perea Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Vietnam, To Lam, acordaron profundizar los vínculos comerciales y económicos entre ambos países.

En el marco de la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, ambos mandatarios sostuvieron una reunión bilateral en la que dialogaron sobre oportunidades para incrementar el comercio, atraer inversiones y facilitar el acceso de productos mexicanos al mercado vietnamita.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, los líderes también abordaron las posibilidades de fortalecer el intercambio en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

Durante el encuentro, Sheinbaum y To Lam destacaron la solidez de la relación bilateral y expresaron su interés en ampliar la cooperación además en el ámbito político, así como en fortalecer los vínculos entre América Latina y Asia-Pacífico.

La Mandataria mexicana también destacó la oportunidad que representa la próxima presidencia de Vietnam en APEC, en 2027, seguida por la de México, en 2028, para impulsar una mayor integración económica y cooperación regional.