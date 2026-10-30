La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destinará 4 millones 424 mil 973 pesos a Aguascalientes para la operación del Programa de Apoyo al Empleo durante 2026, recursos que se utilizarán en acciones de consejería laboral y ferias de empleo, de acuerdo con el convenio de coordinación publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El documento, suscrito el pasado 16 de febrero por el titular de la STPS, Marath Baruch Bolaños López, y la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, establece que el Gobierno estatal aportará otros 16 millones 542 mil 439 pesos para el funcionamiento y la administración de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en la entidad, así como para programas complementarios.

De ese monto estatal, 12 millones 542 mil 439 pesos se destinarán a la operación administrativa de dicha oficina, mientras que los 4 millones de pesos restantes servirán para impulsar programas orientados a mejorar las competencias laborales y las posibilidades de contratación de las personas buscadoras de empleo.

En conjunto, las aportaciones federal y estatal previstas en el convenio ascienden a 20 millones 967 mil 412 pesos para las acciones contempladas durante el ejercicio fiscal 2026.

El Programa de Apoyo al Empleo tiene como objetivo facilitar la incorporación de personas buscadoras de trabajo a empleos formales mediante mecanismos de intermediación y movilidad laboral, con atención preferente a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Entre las responsabilidades del Gobierno estatal se encuentran garantizar el personal, las instalaciones, el mobiliario, los equipos y la infraestructura tecnológica necesarios para el funcionamiento de la oficina estatal del Servicio Nacional de Empleo. También deberá asignar recursos para organizar ferias laborales y promover la vinculación entre empresas, instituciones educativas y personas que buscan una oportunidad de trabajo.