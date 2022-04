La Presidencia Municipal de Aguascalientes lanzó dos campañas de responsabilidad social previas al inicio de la Feria Nacional de San Marcos.

La primera de ellas se denomina “Cráck”, mediante la que buscará concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de divertirse sanamente, prevenir accidentes, cuidar el medio ambiente y los espacios públicos.

La publicidad buscará reforzar en los feriantes el llamado a conducir de manera responsable para evitar accidentes de consecuencias fatales, respetando los límites de velocidad y no ingiriendo bebidas alcohólicas si se va a conducir.

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sarahí Macías Alicea, informó que la dependencia a su cargo implementará acciones para sensibilizar a comerciantes y consumidores sobre la relevancia que tiene la conservación del entorno ecológico y evitar la contaminación.

Para lograrlo se llevarán a cabo tres mega operativos de inspección y sensibilización en donde se colocarán carteles en los establecimientos sobre los productos biodegradables que se pueden usar y se entregarán a los feriantes bolsas de tela.

Por su parte, la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, Zaira Rosales Tirado, informó que realizarán recorridos en antros, bares y restaurantes para invitar a las mujeres a no descuidar su bebida, y a no aceptar bebidas preparadas ni de desconocidos.

También se colocarán “Violentómetros” para identificar los tipos y niveles de violencia y otros posters sobre los servicios gratuitos del IMMA como orientación psicológica, jurídica, así como direcciones y números telefónicos de instancias a las que pueden recurrir.

Por último, el Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes, exhortará a los adolescentes y jóvenes a divertirse de manera sana y responsable. Distribuirá información acerca de la prevención de embarazos a temprana edad.

