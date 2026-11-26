CDMX.- Salma Hayek Pinault y Saúl “Canelo” Álvarez se incorporaron como productores ejecutivos del cortometraje Para los Contrincantes, ganador de la Palma de Oro en Cannes 2026.

Dirigida por el argentino Federico Luis, la cinta busca representar a México en la categoría de mejor cortometraje de acción real de los premios Óscar.

La historia sigue a Damián, un niño inscrito por su padre y entrenador en una competencia de boxeo infantil.

Hayek destacó la valentía del protagonista, mientras que Álvarez recordó sus propios inicios en el deporte.

El cortometraje ha participado en más de 50 festivales internacionales, entre ellos San Sebastián.