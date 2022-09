Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- La incertidumbre de estar o no contagiado de Covid-19 y el desabasto de medicinas en el sector salud, principalmente, han orillado a la población a surtir recetas en las farmacias privadas y también a acudir a sus consultorios, lo cual está impulsando las ventas de medicamentos genéricos.

Ese impulso ya logró que en el primer semestre del 2022, el porcentaje de ingresos de los genéricos supere por primera vez al de los medicamentos de patente.

En el primer semestre del 2021, los genéricos tuvieron el 49.3 por ciento del total de los ingresos en el mercado mexicano -frente al 50.7 por ciento de los medicamentos de patente-, pero en el mismo periodo del año en curso año alcanzaron el 51.5 por ciento, reveló un análisis de la firma especializada IQVIA.

Arturo Manríquez, director general de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos (Dilameg), refirió que IQVIA les preparó ese estudio en el que se incluye al sector salud público, hospitales y cadenas de farmacias, tanto de supermercados como independientes.

Aunque no contemplaron a Farmacias Similares en el diagnóstico, Manríquez precisó que son clientes de Dilameg, por lo que los porcentajes reflejan mucho el crecimiento de la venta del mercado privado, es decir, de las farmacias.

«El mercado privado realmente está creciendo, esto es también por la confianza que tienen los consumidores en las farmacias que están próximas a su domicilio», sostuvo Manríquez.

Mucha de la venta de las farmacias privadas son los genéricos, pues la mayoría cuenta con sus propias marcas, aunque también venden las de los laboratorios.

«Pero el genérico de marca es el que más ha crecido, ya que diversas empresas los tienen como Farmacias Benavides; las de Femsa, como las IZA; Farmacias del Ahorro; las Guadalajara, incluso también en las farmacias se venden las marcas genéricas de los laboratorios».

Además, resaltó, 9 de cada 10 medicamentos de patente ya cuentan con una versión genérica.

En cuanto al alza en el número de consultas médicas en farmacias, Manríquez resaltó que la practicidad y los costos han ayudado, y que tras la pandemia, muchas personas han dejado atrás los remedios caseros.

«La gente se cuida más y si antes optaba por el tecito de limón, el caldito, ahora prefiere acudir a consultar», sostuvo.

Con él coincidió por separado un paciente entrevistado afuera de una farmacia, pues aseguró que antes no iba a consultar, pero ahora, al menor síntoma de una gripa, acude.

«La consulta está buena, sales rápido, está cerca de la casa y ahí mismo a un lado compras la medicina y no está cara», destacó.