Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre «cooperación económica» y dijo que prevé visitar el país «lo antes posible», tras recibir una nueva invitación del Mandatario mexicano.

En su cuenta de Twitter, Lula indicó que aceptó una nueva invitación que le extendió el Presidente López Obrador durante una llamada telefónica que sostuvieron ayer.

«Conversé hoy (ayer) con el Presidente de México @lopezobrador_ sobre la cooperación económica entre nuestros países y recibí una invitación para que visitemos México, lo cual haremos lo antes posible», señaló el Mandatario sudamericano.

López Obrador terminó ayer su conferencia mañanera minutos después de las 9:00 horas, con el argumento de que debía atender una llamada.

«Tengo una llamada», señaló, aunque sin relevar al interlocutor.

«Tengo otra llamada. Mañana (hoy) les digo (con quién), me comprometo a decirles. Es que era a las 9:00», añadió.

El 31 de octubre de 2022, tras las elecciones en Brasil, en las que el entonces candidato del Partido de los Trabajadores resultó ganador, López Obrador invitó a Lula a visitar el país.

En aquella ocasión, el tabasqueño le propuso venir el 24 de noviembre, un día antes de la fecha prevista para la XVII Cumbre del Pacífico, que no se llevó a cabo. Lula no pudo viajar.

El 1 de enero, Lula asumió su tercer mandato y Beatriz Gutiérrez Müller acudió a la investidura en a Brasil en representación de López Obrador.

Al día siguiente, el Presidente dijo que Lula visitaría pronto México y que tenía «muchos deseos» de venir a México.