La Escuela de Dirección de Negocios Alimentarios de la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, impulsó el desarrollo de 23 proyectos agroalimentarios mediante Feeding the Future: Vital Glow, un encuentro de innovación que reunió a estudiantes de preparatoria para diseñar soluciones que integran tecnología, nutrición, sustentabilidad y emprendimiento.

Los participantes desarrollaron modelos de negocio orientados a atender problemáticas relacionadas con la salud y el desperdicio de alimentos, mediante la aplicación de conocimientos de tecnología alimentaria, artes culinarias, nutrición preventiva y economía circular.

El programa incluyó ponencias, actividades prácticas en cocinas y laboratorios universitarios, sesiones de mentoría y ejercicios de validación financiera, con el acompañamiento de especialistas que orientaron a los equipos en la revisión de la viabilidad comercial de sus propuestas.

Los proyectos fueron evaluados bajo criterios de impacto visual, claridad comercial, valor nutricional y sustentabilidad. El equipo VitaVenture obtuvo el primer lugar, seguido de Sustenta Minds y Glow Hackers, que ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

El encuentro contó con la participación de Jorge Enrique Franco, vicerrector del campus Aguascalientes, y Laura Arreola Gutiérrez, decana de la Escuela de Dirección de Negocios Alimentarios.

Entre los integrantes del jurado estuvieron Jessica Keller, vicepresidenta de Relaciones Globales de la Industria en IFPA; Myrna Castro Amaya, directora general de EMEX; Sonia Ortiz y Celia Marín, fundadoras de La Aldea Avándaro y Cocina al Natural, así como otros representantes del sector agroalimentario.

Con esta iniciativa, la UP fortalece la vinculación entre el ámbito académico y empresarial, al promover el emprendimiento y la innovación alimentaria entre los jóvenes.