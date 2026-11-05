La gobernadora Tere Jiménez sostuvo una reunión de trabajo con la cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Elizabeth Hoffman Franolich, para fortalecer la relación bilateral e impulsar proyectos conjuntos en materia de seguridad, educación, economía y desarrollo agropecuario.

Durante el encuentro, celebrado en Palacio de Gobierno, ambas autoridades coincidieron en la importancia de mantener una colaboración permanente que permita compartir experiencias, fortalecer las instituciones y generar oportunidades de desarrollo para Aguascalientes.

La mandataria estatal destacó que estos acercamientos contribuyen a consolidar vínculos de cooperación y establecer iniciativas que beneficien a ambas partes, particularmente en sectores estratégicos para el crecimiento económico y social.

Por su parte, Hoffman Franolich manifestó su disposición de trabajar coordinadamente con las autoridades estatales en el diseño y desarrollo de proyectos de beneficio mutuo.

Como parte de la reunión, el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, presentó las estrategias y acciones implementadas para fortalecer la procuración de justicia y mejorar las capacidades de investigación.

El secretario de Desarrollo Económico, Esaú Garza de Vega, expuso las ventajas competitivas de Aguascalientes para atraer inversiones, generar empleos e impulsar nuevos proyectos productivos.

Asimismo, el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz García, informó sobre los programas de apoyo al campo y las acciones para incrementar la productividad agropecuaria.

También participaron el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo; la directora del C5i, Michelle Olmos Álvarez, y Johnny Fernández, agregado de Seguridad Diplomática del Consulado estadounidense en Guadalajara, quienes acompañaron el diálogo institucional sobre las distintas áreas de colaboración bilateral.