Al presentar su segundo informe legislativo, le diputade Rodrigo Iván González Mireles dio a conocer que, de las 93 iniciativas presentadas durante dos años de gestión en el Congreso del Estado, 28 han sido aprobadas mediante decreto, 8 están en trámite, 38 se encuentran pendientes de dictamen y 19 fueron enviadas al archivo definitivo.

Señaló que uno de los principales ejes de su agenda legislativa ha sido el deporte y que, en la comisión que preside, se han dictaminado 22 iniciativas, orientadas principalmente a la profesionalización de quienes imparten actividades deportivas y a la apertura de espacios para adultos mayores, ante las perspectivas de crecimiento de este sector poblacional.

González Mireles indicó que diversas propuestas legislativas surgieron de las peticiones recopiladas durante sus recorridos y asambleas ciudadanas, particularmente en San Francisco de los Romo, municipio donde reside, pese a haber accedido al Congreso por la vía de representación proporcional.

Explicó que decidió presentar su segundo informe directamente en las comunidades con el propósito de dar cuenta de los resultados de su gestión, mantener el contacto con la población y recoger nuevas demandas que puedan traducirse en propuestas legislativas.

Destacó la realización del primer Parlamento Deportivo en Aguascalientes, del cual surgió una iniciativa para apoyar a las personas con discapacidad, posteriormente aprobada por el pleno. Asimismo, aseguró que la Comisión de Deporte, que preside, no presenta rezago legislativo.

Entre las reformas aprobadas también mencionó la penalización del uso de inteligencia artificial para generar imágenes de contenido sexual sin consentimiento, así como las modificaciones encaminadas a fortalecer las sanciones por violencia contra las mujeres y los mecanismos de protección para quienes denuncian estas conductas.