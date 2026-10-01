Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal trabaja en un mecanismo para que jueces puedan revisar de oficio casos de personas sentenciadas que tienen posibilidad de obtener una preliberación, aun cuando sus defensas no hayan solicitado ese beneficio.

Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia, explicó que el plan está dirigido a personas sentenciadas por delitos menores que cumplen con los requisitos establecidos en la ley, pero cuyos abogados no promueven su preliberación.

«Se está identificando para que haya un mecanismo oficioso, es decir, si se identifica, que el juez pueda evaluar estas determinaciones», explicó.

La funcionaria señaló que existen personas que podrían acceder al beneficio por buena conducta y por cumplir los requisitos legales, pero permanecen privadas de la libertad debido a que sus defensas no identifican esa posibilidad.

«Si la defensa no identifica que hay posibilidades de tener este beneficio que hoy establece la ley, tratándose de delitos, digamos, no graves o en el sistema actual que no merecen prisión preventiva oficiosa, entonces está identificando para que haya un mecanismo oficioso», indicó.

La Consejera Jurídica informó que, de manera paralela, se trabaja en procedimientos para atender los casos de personas procesadas bajo el sistema penal anterior que llevan años en prisión preventiva sin haber recibido sentencia.

Explicó que las autoridades están identificando en qué reclusorios se encuentran esas personas y cuál es la situación de sus procedimientos para establecer mecanismos que permitan acelerar la emisión de sentencias.

«Está trabajando en procedimientos específicos de mucha celeridad para poder llegar ya a obtener una sentencia por todos. Se están identificando en qué reclusorios están, con qué procedimientos», señaló.

La funcionaria sostuvo que las dos acciones buscan atender, por un lado, los casos de personas que permanecen durante años en prisión preventiva y, por otro, aquellos en los que los beneficios previstos por la legislación no se utilizan debido a deficiencias en la defensa.

«Creemos que es importantísimo porque, por un lado, vamos a resolver este tema que bien se señala aquí (procesados no sentenciados), que siga habiendo muchas personas con prisión preventiva por muchos años, establecer mecanismos específicos para acelerarlos y, por el otro lado, también tener estos mecanismos que ya establece la ley que a veces no operan por defensas deficientes», afirmó.