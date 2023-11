Daniel Reyes Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Mientras el Congreso de Nuevo León nombraba anoche un interino en medio de una turba de simpatizantes de Movimiento Ciudadano, el Gobernador Samuel García adelantó que impugnará hoy a primera hora la decisión de los diputados del PRI y el PAN, a los que acusó de estar detrás de la irrupción en el salón de sesiones.

«Si votan un interino que no es de Movimiento Ciudadano y no es por consenso, mañana mismo (hoy impugnará) a primera hora», advirtió García, al señalar que ayer un juez laboral otorgó una suspensión para que el nombramiento se hiciera bajo estas condiciones.

El Gobernador especuló que la irrupción en el Congreso pudo tratarse de un «autoboicot» del PRIAN.

«Me extraña, la gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI», afirmó, «no son porros, nunca se han prestado a eso, yo más bien creo que puede ser un autoboicot.

«El PAN lleva tres días pidiendo la desaparición de Poderes, generando inestabilidad y eso no le hace nada bien a Nuevo León», añadió García.

«Pido que hoy termine la sesión, que voten lo que quieran. Yo estoy seguro que en el tribunal les voy a ganar».

La impugnación también se anunció desde la Tribuna del Congreso por Eduardo Gaona, líder de la bancada emecista, quien dijo que el Gobernador actuaría contra esta decisión y la tumbaría, por lo que no les importaba que se votara.