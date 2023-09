Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de Pemex, Octavio Romero, anunció que la petrolera apelará por la vía jurídica la resolución del juez Gerardo Alarcón López, quien resolvió ayer dejar de instruir el proceso por lavado de dinero por el caso Agronitrogenados contra Emilio Lozoya, quien no pagó ni un solo dólar.

«No tengo claridad en la noticia todavía, pero nosotros vamos a seguir con la vía jurídica», dijo al arribar a Campeche al Informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

-Un revés sin duda para el Gobierno de México, esta decisión del juez.

«Todavía hay instancias jurídicas y yo creo que se van apelar en todas las instancias», dijo.

-¿No está enterado de esta situación entonces?

«Entiendo que fue el día de ayer, andábamos en gira, andábamos en plataforma, pero algo escuché. Yo no tengo clara la noticia de todos modos. Nosotros vamos por la vía jurídica», comentó.

El pasado jueves, Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal Norte, suspendió en forma condicional el proceso contra el ex director de Pemex en el Sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto, porque estimó que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, ya está pagando la reparación del daño en este asunto.

Lozoya es acusado de recibir un soborno de 3.4 millones de dólares de Ancira para que en 2013 Pemex comprara a AHMSA la planta chatarra de Agronitrogenados en Veracruz.

El 19 de abril de 2021, Ancira salió del Reclusorio en forma condicional, tras pactar un acuerdo reparatorio de 216.6 millones de dólares a pagar en tres años. A la fecha, Ancira ha cubierto 104.1 millones de dólares.

Lozoya continuará en el Reclusorio porque tiene en curso otro proceso por el Caso Odebrecht por un monto de 7.3 millones de dólares.