Claudia Guerrero y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que impugnarán la orden de un juez que dio a Pemex un plazo de 24 horas para reintegrarle a María Amparo Casar los pagos de la pensión post mórtem que suspendió sin previo aviso desde la primera quincena de marzo.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que el Gobierno federal litigará el caso y descartó que esto sea por motivos personales.

-¿Van a impugnar (la decisión del juez)?, se le preguntó al Presidente.

«¡Sí! No, no, no, no no… cómo creen que nos vamos a quedar así. No es nada personal. Tiene que haber un fundamento legal, va a lo jurídico. Nunca hemos incumplido con orden judicial, pero lo vamos a litigar. Va a venir el director de Pemex a informar más porque hay desinformación y manipulación», respondió.

La semana pasada, Ricardo Guzmán Wolffer, Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, concedió a la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la suspensión de plano para que Pemex le remunere los pagos pendientes por este concepto.

La medida precautoria fue dictada en un amparo presentado el pasado martes por Casar, quien reclamó que la empresa productiva del Estado desde hace dos meses dejó de pagarle la pensión de la que es beneficiaria, por la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida en octubre de 2004.

«Se concede la suspensión de plano, para que se reintegre el pago de la pensión a los que tiene derecho (los faltantes y los que se generen); a menos que exista ordenamiento firme jurisdiccional o administrativo, en el que se le hubiere respetado a la quejosa el derecho de defensa, que ordenara la cancelación del pago de la pensión, ya que una vez generado el derecho a percibir esos beneficios, constituyen derechos adquiridos por los beneficiarios del extinto trabajador y no pueden suspenderse unilateralmente por el patrón», dice la resolución.

«Lo cual deberá verificar la autoridad responsable, en el término de 24 horas, bajo su responsabilidad y cumplir con la medida, a menos que esté justificada en los términos citados (que se le hubiera respetado el derecho de defensa a la quejosa). Lo cual deberá informar a este Juzgado, en el sentido que actúe, hasta en tanto no se defina la competencia por materia. En caso de no cumplir será sancionado en términos de ley».

El Presidente López Obrador mencionó que antes de acabar su Gobierno no permitirá que la «estructura de la manipulación» quede intacta.

«Ahora resulta que la señora (Casar) es la presidenta de la sociedad civil para combatir la corrupción, cómo vamos a dejar esto así. A mí me faltan cuatro meses y medio, ¿vamos a dejar esta estructura de manipulación intacta? No, hagamos algo. No puede quedar inmaculada», expresó.

El titular del Ejecutivo federal aseveró que los «conservadores» son muy hipócritas y que a algunos la tentación al dinero los vuelve locos.

«Al final es muy hipócrita todo, el conservadurismo es corrupción e hipocresía. No quiero generalizar, hay conservadores que tienen escrúpulos morales, pero por lo general los domina la tentación al dinero, los vuelve locos», agregó.