Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Ebrard impugnó la elección interna de Morena ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido, por considerar que fue un proceso que no se apegó a los acuerdos.

En su queja, presentada ayer, el aspirante presidencial demanda la nulidad y posterior reposición del proceso.

Entre los argumentos que plantea, está que la presidenta de la Comisión Nacional de Encuestas, Ivonne Cisneros, no mostró neutralidad, pues siempre expuso sus preferencias hacia Claudia Sheinbauam.

También afirma que fue un proceso interno en el que predominó el uso de estructuras gubernamentales, como los Servidores de la Nación, y que personal de la Secretaría de Bienestar federal se dedicó a promover a la ex jefa de Gobierno.

Asimismo, acusa irregularidades en el levantamiento de las encuestas, como el hecho de que no coinciden con los folios de las urnas que les tocaba en ese punto, los paquetes llegaron sin actas y hay urnas que sólo traen cuatro boletas, pero del talonario se desprendieron todas.

Las bolsas de seguridad en las que se resguardaron las urnas, afirma, no coinciden con los folios de las urnas, y hay encuestadores que representaron a la misma empresa encuestadora.

Los operadores de Ebrard habían adelantado que la ruta sería la impugnación ante la CNHJ y ante el Tribunal Electoral. Además de recorrer el país para presionar con más militantes con la intención de que el proceso interno se reponga.

El ex Canciller se reunirá hoy con diputados federales para definir la ruta que tomarán en la Cámara baja, y más tarde sostendrá un encuentro con los 300 operadores en todo el país, y después hará el anunció sobre su plan de acción.

Visita Acapulco

Al asistir ayer a la ceremonia por el Informe de labores de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, Ebrard fue respaldado con gritos de «Marcelo», «Marcelo».

La alcaldesa le había agradecido su apoyo a algunas acciones para el puerto cuando él formaba parte del gabinete federal.

A su llegada al sitio del Informe, Ebrard fue abordado por los reporteros, a quienes les dijo que no daría ninguna declaración.

«Mañana, mañana (hoy lunes), no voy hablar ahorita, hoy vine a presenciar el Informe», dijo el ex Canciller.

En el acto de Abelina López estuvieron presentes los operadores que promovieron a Ebrard en Guerrero, entre ellos el diputado local morenista Alfredo Sánchez Esquivel.

Al Informe no asistió la Gobernadora Evelyn Salgado, quien estuvo en la Ciudad de México en el Consejo Nacional de Morena, donde se le entregó a Claudia Sheinbaum la constancia como «Coordinadora de la Defensa de la Transformación».

Salgado envió en su representación al Secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, quien al percatarse de la presencia de Ebrard se retiró del recinto.

En su discurso, Abelina López hizo un llamado a la unidad de la izquierda y a recobrar su verdadero origen.

«Ser de izquierda es una forma de vida, pero no para enriquecernos los políticos, sino para poder ayudar al prójimo y hacerle justicia al pueblo», dijo la alcaldesa.

Agregó que se requiere una gran reconciliación de la izquierda, pero para lograrlo debe haber humildad y altura de miras, para cambiar las condiciones de Acapulco, de Guerrero y de México.