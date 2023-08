Ma. Elena Sánchez Agencia Reforma

SALTILLO, Coahuila.- El Gobierno de Coahuila presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP.

La Administración del Gobernador priista, Miguel Ángel Riquelme Solís, alega que se violó al procedimiento para la elaboración de los libros de texto, pues no se tomó en cuenta la opinión de las entidades federativas y demás sectores involucrados, incluyendo a los pueblos indígenas de la entidad.

A través de un comunicado, la Consejería Jurídica del Gobierno de Coahuila, representada por Valeriano Valdés Cabello, informó que la controversia impugna actos de elaboración, edición, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024; ante la incertidumbre que se ha generado en la opinión pública sobre el contenido de los mismos.

«(Reclama) que no se ha realizado la capacitación necesaria al magisterio y que fueron elaborados ignorando los procedimientos que se marcan en la ley aplicable, lo que se considera, atenta contra el derecho a la educación y al interés superior del menor y su libre desarrollo de la personalidad», señaló.

Con este recurso, el Gobierno de Coahuila solicita en primer término la suspensión del acto reclamado a la brevedad posible, con el propósito de que no se generen violaciones a los derechos humanos, señaló.

«Ante la manifestación de posturas similares de otras entidades, es posible que se acumule a otras quejas para que se resuelva en un mismo sentido», mencionó.

Tras haberse presentado el documento, éste se entregará a un Ministro instructor, quien elaborará un proyecto para ser votado ante el Pleno de la SCJN, «confiando en que se determine en beneficio del bien común de los coahuilenses y se espera que se resuelva a la brevedad», agregó.

El abogado detalló que aunque los tiempos varían de acuerdo con la agenda de la Corte, se espera que por ser un tema primordial y que pudiera afectar la educación de los menores se resuelva en los próximos días.

El lunes, en rueda de prensa, Riquelme Solís reafirmó que el Gobierno de Coahuila estará haciendo lo jurídico y legal posible a fin de detener la distribución de los nuevos libros de texto.

Apuntó que la resolución que emitió un juez federal de frenar temporalmente esta entrega en el estado de Chihuahua, en atención a un amparo presentado, simplifica el proceso que promueve su entidad.

«Dentro de lo que hemos estado explorando, el fin de semana cambia literalmente todo a raíz del resultado de la resolución de Chihuahua y eso simplifica las cosas en materia jurídica», dijo.