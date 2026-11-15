El aumento del Impuesto sobre Nóminas (ISN) y la reducción gradual de la jornada laboral podrían elevar los costos operativos del comercio en Aguascalientes y frenar nuevas contrataciones, advirtió José de Jesús González Ramírez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (ACOCEN).

El dirigente expresó su preocupación por la propuesta de incrementar el gravamen estatal del 2.5 al 3% para 2027, especialmente en un contexto de bajas ventas, menor consumo y reducidos márgenes de rentabilidad.

Consideró que esta medida podría restar competitividad a Aguascalientes frente a otras entidades, debido a que una carga fiscal relativamente baja ha sido uno de los factores que favorecen la atracción de inversiones.

A esta situación se suma la reducción gradual de la jornada laboral, que obligaría a los establecimientos a reorganizar sus operaciones para conservar sus horarios de atención.

González Ramírez explicó que algunos negocios podrían necesitar turnos adicionales, contratar más trabajadores o pagar horas extras, incrementando sus gastos de nómina y prestaciones.

Advirtió que ambas medidas podrían llevar a los comerciantes a posponer contrataciones, reducir inversiones o cancelar proyectos de expansión.

Por ello, pidió considerar la capacidad financiera de los establecimientos antes de aprobar nuevas obligaciones fiscales y laborales que comprometan su permanencia y generación de empleos.