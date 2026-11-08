El incremento de impuestos, particularmente del Impuesto sobre Nóminas, aunado a los cambios en materia laboral y la reducción de la jornada de trabajo, podría acelerar la automatización de actividades y reducir la generación de empleos en Aguascalientes, advirtió Mauricio López Muñoz, presidente de la Asociación Independiente de Estacionamientos y representante del sector.

Señaló que existe preocupación por el entorno económico actual, debido a que las ventas registran una tendencia a la baja, mientras que los gastos operativos y administrativos continúan en aumento. En este escenario, consideró que aplicar nuevas cargas fiscales complicaría aún más las condiciones del sector, por lo que pidió al Gobierno revisar las propuestas y tomar en cuenta la capacidad económica de los negocios.

Explicó que, ante el aumento de los costos fiscales y laborales, una de las alternativas sería recurrir a procesos de automatización para operar con menos personal y reducir gastos. Esta tendencia podría generar desempleo y limitar las oportunidades laborales en el estado.

Aunque reconoció que las reformas laborales contemplan mayores prestaciones para los trabajadores, advirtió que las nuevas obligaciones podrían llevar al sector a modificar sus esquemas de operación para mantener sus actividades y hacer frente a los costos adicionales.