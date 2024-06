Un trailero estuvo a punto de provocar una tragedia, cuando en el retorno que se ubica a la altura del poblado de Las Jaulas, municipio de Jesús María, realizó una maniobra de vuelta en “U” sin tomar las precauciones necesarias y se atravesó al paso de una camioneta en la que viajaban varios trabajadores.

El conductor de la camioneta no alcanzó a frenar y terminó por impactarse violentamente, provocando que tres personas resultaran lesionadas, dos de ellas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Fue el sábado a las 13:41 horas, cuando se reportó al número de emergencias 911, que sobre la carretera federal No. 45 Sur, pasando “Las Cachimbas”, en el poblado de Margaritas, Jesús María, se había registrado un fuerte choque entre un tráiler y una camioneta pick up, además de que había varias personas lesionadas.

Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Metropolitana y una ambulancia del ISSEA, además de elementos de la Guardia Nacional.

Al arribar se percataron que el accidente se originó en los carriles de circulación de sur a norte de la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del entronque con la carretera estatal No. 131 que conduce al poblado de Las Jaulas, municipio de Jesús María.

Paramédicos valoraron a tres trabajadores que viajaban en una camioneta pick up, color rojo y placas de circulación del estado de Texas, Estados Unidos.

El conductor y dos de sus acompañantes resultaron heridos, aunque fueron éstos últimos quienes requirieron ser trasladados al Hospital General de Pabellón de Arteaga para recibir atención médica especializada.

Fueron identificados como Antonio, de 38 años, quien resultó con fractura expuesta de rótula, tibia y peroné; además de una fractura de tobillo, contusión de tórax y una lesión en la mano izquierda.

Por su parte, el joven de nombre Juan Carlos, de 19 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico leve, además de una fractura de tibia y peroné.

Se logró establecer que el accidente se originó cuando el chofer de un tráiler color blanco de la empresa Frío Express, con placas de circulación del SPF, pretendió realizar una maniobra de vuelta en “U” en el lugar arriba señalado, pero debido a que lo hizo sin ninguna precaución, se atravesó al paso de la camioneta en la que viajaban los jornaleros.

Ante lo repentino de los hechos, el conductor no alcanzó a frenar y terminó impactándose frontalmente de manera aparatosa contra la pesada unidad, con los resultados ya señalados líneas arriba.