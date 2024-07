El conductor de una camioneta giró a la izquierda sin precaución y provocó un aparatoso accidente automovilístico que dejó una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales.

El percance se registró el sábado, aproximadamente a las 11:55 de la mañana, en el Blvd. Tecnológico, en el cruce con la avenida Sotol, a la altura del fraccionamiento Valle de los Cactus.

Al lugar acudieron policías viales de Aguascalientes y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios a una mujer que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, sin que fuera necesario su traslado a algún hospital.

El accidente se originó cuando una camioneta Nissan pick up, color blanco, con camper y placas de circulación de Aguascalientes, se desplazaba por el Blvd. Tecnológico en sentido de poniente a oriente.

Al llegar al cruce con la avenida Sotol, en el fraccionamiento Valle de los Cactus, el conductor intentó incorporarse a dicha arteria, realizando una maniobra de vuelta a la izquierda sin detener la marcha y sin tomar las precauciones necesarias.

Esto provocó que se atravesara al paso de un automóvil Nissan Versa, color blanco y matrícula del estado de Jalisco, que circulaba por el Blvd. Tecnológico en sentido de oriente a poniente. Debido a lo repentino de los hechos, el conductor del Versa no alcanzó a detenerse a pesar de aplicar los frenos, impactándose violentamente contra la lateral derecha de la camioneta pick up, con los resultados ya señalados.