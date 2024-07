Un tráiler desquició la circulación en la carretera federal No. 45 Sur, al pretender realizar una maniobra de vuelta en “U” sin precaución y terminó fuera de la cinta asfáltica, bloqueando en su totalidad los carriles de circulación de norte a sur.

No se reportaron personas lesionadas en este incidente ni tampoco daños materiales, aunque el malestar de los automovilistas fue generalizado, pues provocó una fila de vehículos detenidos que se prolongó por más de tres kilómetros.

Los hechos se registraron la tarde de ayer en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura de la empresa Nissan A1.

El chofer de un tráiler color blanco que se desplazaba en sentido de sur a norte, al llegar a la planta automotriz Nissan Mexicana se dispuso a realizar una maniobra de vuelta en “U”. Sin embargo, debido a que lo hizo sin precaución, el tractocamión terminó fuera de la cinta asfáltica y quedó atorado.

Debido a que ya no pudo avanzar, los carriles de circulación de norte a sur quedaron bloqueados parcialmente con el remolque, lo que provocó un impresionante congestionamiento vial que duró más de dos horas. De estos hechos tomaron conocimiento los agentes de la Guardia Nacional.