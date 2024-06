El chofer de un tráiler con exceso de dimensiones se cambió de carril sin las precauciones necesarias y provocó que impactara a un automóvil que en ese momento pasaba por el lugar.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales que causó fueron cuantiosos.

El percance se registró el pasado viernes a las 20:20 horas, sobre la avenida Siglo XXI Oriente y cruce con la avenida San Francisco de los Viveros, a la altura del fraccionamiento Ojocaliente I.

Hasta ese lugar acudieron policías viales de Aguascalientes, tras recibir el reporte de un choque entre un tráiler y un vehículo particular.

Al hacer su arribo encontraron un tráiler marca Freightliner, modelo 2023, color blanco, con placas de circulación del SPF, el cual impactó en su costado izquierdo a un automóvil Nissan Versa, modelo 2012, color rojo y matrícula del Estado de México.

Se estableció que ambas unidades automotrices se desplazaban por la avenida Siglo XXI Oriente en sentido de norte a sur. El tráiler lo hacía por el carril central, mientras que el vehículo particular lo hacía por el carril derecho.

Es el caso que metros antes de llegar al cruce con la avenida San Francisco de los Vivero, el chofer del tráiler, quien fue identificado como Alejandro, de 45 años, se cambió de carril sin ninguna precaución y terminó por impactar en el costado izquierdo al coche Nissan, que era conducido por una mujer identificada como Alma, de 38 años y quien resultó ilesa.