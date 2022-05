Por no respetar un señalamiento indicativo de alto, una mujer provocó un percance vial en el que se vieron involucradas dos camionetas, una de las cuales terminó volcada. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Este accidente se registró a las 13:40 horas, en la calle Seguro Social y cruce con la avenida Siglo XIX, en la colonia Del Trabajo, lugar hasta donde se trasladaron los elementos de Vialidad del municipio de Aguascalientes.

Como presunta responsable del accidente fue señalada la señora Angelina, de 46 años de edad, quien conducía una camioneta tipo vagoneta en color gris.

Y es que se estableció que la mujer no respetó un señalamiento indicativo de alto, lo que provocó chocar contra otra camioneta Nissan tipo caja seca, en color blanco, que conducía el señor Arturo, de 50 años de edad y la cual terminó volcada sobre su costado izquierdo.

A fin de auxiliar a ambos conductores, arribaron los paramédicos al lugar del accidente, aunque afortunadamente tanto Angelina como Arturo salieron ilesos.

