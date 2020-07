Laura Elena Rivera Manzanares

Aunque se ha manejado la posibilidad de que en el estado se pudiera obligar al uso de cubrebocas a toda la población en vía pública y espacios cerrados, el secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez, advirtió que hacerlo riguroso es imposible “y sancionar más”, dado que es imposible tener a un policía o guardia sanitario detrás de cada ciudadano, pero sí se debe apelar a la responsabilidad de cada uno.

Lo anterior luego de presentar el informe técnico sobre el COVID-19 en la entidad, en el que se destaca un día más sin decesos, no obstante los números de contagios y personas encamadas en calidad de graves y muy graves con uso de respirador artificial se mantienen elevados, de manera que de pronto resulta imposible estimar para cuándo se podría llegar al pico de la enfermedad.

Dio a conocer que ayer mismo habría una reunión con los alcaldes de todos los municipios, a fin de pedir su apoyo para que haya más cercanía con las comunidades y que toda la gente salga de sus casas con el uso de careta o cubrebocas, además de insistir en las medidas de prevención del contagio; “invitarlos para que se apele al sentido de responsabilidad de los ciudadanos”.

Piza Jiménez destacó que la etapa en que se encuentra Aguascalientes es todavía de incremento, y si bien se han tenido “oleadas de crecimientos, también los ha habido en que se hace lento, afortunadamente no se ha dado el aumento súbito o descontrolado, pero no podemos decir que estamos saliendo y es que cada vez que se autoriza alguna nueva apertura, notamos cómo se incrementa y luego hace se lento, afortunadamente no de manera súbita ni descontrolada”.

Lo que también se ha mantenido estable es el número de pacientes graves y muy graves, entre los cuales a 30 se les ha aplicado tratamiento con plasma y de momento se está en espera de información sobre su evolución, por lo que “seguimos pidiendo a pacientes ya recuperados que acudan a ofrecer el plasma como donadores para ayudar a la gente que lo requiere”.

En cuanto al reporte de las últimas 24 horas, Piza Jiménez informó que se ha logrado un control en la tasa de letalidad y ha sido gracias al eficiente trabajo del personal salud de todas las instancias, pero es indispensable que se mantengan las medidas preventivas a fin de contener un pico en los fallecimientos por esta causa.

De la misma manera, dio a conocer que se registraron 65 nuevos casos positivos, de los cuales 39 son de esta capital, 7 de Rincón de Romos, 4 de Calvillo, Pabellón de Arteaga y Asientos, en tanto que 3 corresponden a Jesús María, 2 a El Llano y otros 2 a Tepezalá.

