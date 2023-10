Carolina Castro Padilla

El arte, la creación artística y todas las actividades a las que da lugar se encuentran formando parte de la naturaleza humana como una necesidad que nace de su deseo de expresarse; necesidad que nace con el hombre al afanarse por encontrar caminos, materiales, lenguajes y técnicas para expresar sus inquietudes creativas. Ahora bien, todo ese bagaje lo ha venido pasando a otros, de generación en generación, de muy diversas formas. Puede ser a través de rituales religiosos, de ritos de iniciación, en forma espontánea en la vida cotidiana, siguiendo ciertas normas en talleres familiares, o bien, de acuerdo con planes y programas de enseñanza en las aulas. Cualquiera que sea la manera de transmitir conocimientos y guiar a otros despertando su creatividad por los caminos del arte, forma parte de la enseñanza artística.

Sabemos que el ser humano es gregario por naturaleza y por lo tanto necesita vivir con otros seres semejantes a él para poder ser, para poder vivir y desenvolverse con plenitud, tanto en sus requerimientos materiales como en su desarrollo físico y espiritual para trascender.

Esta necesidad de convivencia trae aparejada otra necesidad humana: la necesidad de comunicación y expresar lo que cada uno piensa, lo que siente, lo que anhela, lo que intuye, lo que sueña. Pero, ¿cómo lo expresa? Desde luego a través de gritos, palabras, gestos y actitudes, pero también a través de muestras sensibles que son producto del espíritu creativo que alienta a todo ser humano y que le permite encauzar su imaginación en la reflexión para transformar la realidad conocida y crear otra realidad, a través de los diversos lenguajes del arte, que dan por resultado un objeto, una composición musical, una danza, una pintura, una escultura, una canción, la representación de personajes, la construcción de espacios habitables, o la creación de una novela, un poema o un cuento. Así, conociendo y manejando todos estos lenguajes, algunas personas descubren, a través de ellos, su propia voz y llegan a ser creadores de arte; otras, descubren únicamente el goce estético que los convierte en coautores de todas esas creaciones artísticas que llegan a tocar su alma; ya que, al gozar de ellas le imprimen su propia interpretación y hacen que la obra exista realmente.

Sabemos también, que nuestro cerebro está integrado por dos hemisferios con funciones específicas cada uno de ellos: el izquierdo que proporciona información objetiva, y el derecho que proporciona información subjetiva.

Cuando una persona emplea únicamente, o en mayor proporción, el hemisferio cerebral izquierdo para pensar, percibe información objetiva y su conducta responde a una serie fija de reglas de las que no puede salirse porque no se le ocurre cómo. En esta persona no hay creatividad; puede ser inteligente, pero evita interesarse en la vida emocional, y se mueve dentro de un patrón rígido, es repetitiva y orientada hacia la acción.

En cambio, cuando una persona emplea el hemisferio cerebral derecho, tiene acceso a la sensibilidad espiritual, a la imaginación, a la creatividad. Será una persona original y podrá teorizar, inventar, abrir su mente a las sensaciones que recibe; tendrá la capacidad de captar nuevos caminos, resolver problemas, producir nuevas ideas y nuevas teorías, en fin, será una persona creativa.

Ahora bien, ese mundo simbólico e imaginativo que surge del hemisferio derecho, debe ser expresado verbalmente y esta transformación se da en el hemisferio cerebral izquierdo que es donde radican las áreas del lenguaje: por eso, lo ideal es que el ser humano trabaje con sus dos hemisferios cerebrales, pues no es suficiente concebir ideas, es necesario expresarlas. Así pues, el ejercicio de los dos hemisferios hace al hombre creativo; ése que emplea su imaginación, y que, mediante la reflexión llega a la creatividad y que alejercitarla cotidianamente le permite resolver todo tipo de problemas y dar testimonio de la comunicación que fluye entre la voz de su mundo interno y lo que percibe del mundo externo que lo rodea, con la energía infinita que es la creación universal.

De aquí la importancia de despertar en el ser humano, a edad temprana, su potencialidad creativa que es única, verdadera, privada e infinita. De aquí la importancia de conducir a la infancia en edad escolar por los caminos del arte para que abra las puertas de su imaginación y entre al mundo que le rodea y también al mundo de los sueños, a su mundo interno y pueda aprender a escuchar su voz interna, ésa que le dice todo cuanto quisiera ser y hacer, ésa que puede volar por el infinito y hacer real lo irreal: la voz de la imaginación. Y todo esto a través del conocimiento y ejercicio de las distintas disciplinas artísticas. No olvidemos lo que afirma Jean Piaget: “Cuanto más joven es el escolar, más difícil y llena de consecuencias para el futuro es la enseñanza”.

Una preocupación permanente en toda sociedad ha sido por siempre, la educación de las nuevas generaciones, y una constante en los programas de educación en nuestro país, ha sido el anhelo de proporcionar una educación integral, es decir, que vaya encaminada a la formación total del individuo, atendiendo su intelecto, su desarrollo físico y su desenvolvimiento espiritual, o sea, una educación con valores universales, que tiende a proporcionar al educando, conocimientos generales y principios éticos, cívicos y estéticos que le permitan desenvolverse con plenitud como persona única y, al mismo tiempo, pueda ser capaz de convivir armónicamente con los demás; convivencia que se traduce en una cultura de grupo.

Espero que algún día sea así la educación escolar, desde la infancia, en las aulas de nuestro país, tal como lo marca plenamente nuestra Constitución.